Байден: Ми заплатимо будь-яку ціну за санкції, якщо РФ нападе на Україну

Джозеф Байден під час сьогоднішнього виступу / скріншот

Президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

"Якщо Росія зробить серйозну помилку, почавши агресію проти України, то відповідальні держави не будуть вагатися у своїй відповіді. Ми будемо захищати свободу, ми готові заплатити будь-яку ціну", - заявив Байден.

У своєму зверненні президент США пригрозив Росії важкими санкціями, зокрема проти фінансових інститутів.

За його словами, у разі агресії проти України газопровід "Північний потік-2" не буде завершено.

Виступ Байдена 16 лютого

Президент США Джо Байден 16 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації в Україні. Він заявив, що США не хочуть прямої конфронтації з Росією, але якщо під Російський удар в Україні потраплять американці, то Вашингтон відреагує.

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У своєму зверненні Байден заявив, що Вашингтон готовий зафіксувати домовленості з Росією щодо безпеки при їх досягненні. Також американський президент закликав в черговий раз своїх громадян покинути Україну.

"На цих вихідних я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США і країнами Європи для вирішення проблем безпеки", - зазначив він.

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