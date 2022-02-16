Вторгнення Росії в Україну може відбутися цього тижня - Блінкен

Ентоні Блінкен зробив заяву про терміни атаки РФ на Україну / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України цього тижня.

Відповідну заяву він озвучив в інтерв'ю France 24, текст якого оприлюднено на сайті американського Держдепу.

"Так, цілком можливо, що акт агресії почнеться на цьому тижні, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських військ в районах навколо України", — заявив Блінкен.

За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив "все необхідне для акту агресії проти України".

"Ми бачимо все більше російських сил, що оточують Україну: понад 100 тисяч військовослужбовців. Це вкрай тривожно, зокрема і те, що відбувається з дислокацією в Білорусі на півночі України", — зазначив держсекретар США.

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За словами Блінкена, у Росії немає причин стягувати війська до українських кордонів.

"Єдине пояснення, яке ми бачимо - це черговий акт агресії. Ми також повинні бачити це в контексті історії. Так було і раніше, в 2014 році, з анексією Криму та інтервенцією на сході України", — додав головний американський дипломат.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

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