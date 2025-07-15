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Путін постав перед серйозним вибором щодо війни – все вирішиться за два місяці

Юрій Берендій
15 липня 2025, 21:00
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Економіка РФ переживає стагнацію, а влада Кремля вже цієї осені змушена буде зробити вибір між згортанням війни та подальшим друком грошей, заявив економіст.
Путін постав перед серйозним вибором щодо війни – все вирішиться за два місяці
Путін постав перед серйозним вибором щодо війни / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Мілов:

  • "Гонка зарплат" в Росії офіційно завершилась
  • Вирішальний момент для РФ може настави в кінці серпня
  • Через 2-3 місяці стане зрозуміло, який вибір прийняли у Кремлі

Російська економіка, попри пропагандистські заяви про "зростання зарплат", вже стикнулася з серйозними викликами: реальні доходи населення зупинились, а бізнес більше не витримує навантаження. Влада Росії вже опинилась перед складним вибором. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст Володимир Мілов.

За словами економіста, негативні наслідки надмірної емісії грошей вже починають відчувати громадяни Росії.

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Він зауважив, що останніми роками часто звучали заяви про нібито рекордне зростання зарплат у Росії, мовляв, відбувалася "зарплатна гонка". І хоча це частково відповідає дійсності — заробітні плати справді зростали двозначними темпами у відсотках, це зростання було дуже нерівномірним у різних секторах економіки.

Мілов пояснив, що основне підвищення зарплат відбувалося у сферах, пов’язаних з військово-промисловим комплексом, а також у галузях, що залучені до реалізації державних програм з імпортозаміщення. Це, на його думку, є наслідком гострого дефіциту робочої сили, спричиненого війною, мобілізацією та масовою еміграцією населення.

"Цього року, на тлі різкого заморожування економіки, ця гонка офіційно закінчилася. Зростання реальних зарплат (з поправкою на інфляцію) знизилося до нуля. Вперше за більш ніж два роки. Тобто зарплатна гонка офіційно закінчилася — у бізнесу на це більше немає грошей", - вказує економіст.

У загальному підсумку, економічне уповільнення та дефіцит бюджету неминуче призведуть до падіння купівельної спроможності росіян. Що ж до того, як це вплине на продовження війни та життєздатність путінської моделі, стане зрозуміло вже найближчими місяцями.

Мілов звертає увагу на те, що вирішальний момент може настати наприкінці серпня, у вересні або початку жовтня, коли уряд Росії традиційно подає до Держдуми проєкт бюджету на наступний рік, цього разу — на 2026-й. І поки що, як він підкреслює, немає ясності, які саме кроки буде вжито.

"Ось на тлі цього дефіциту грошей ми з вами, по суті, намагаємося вгадати, що станеться. Через, умовно, 2–3 місяці ми вже будемо більш-менш точно знати, що вони вирішили. І, швидше за все, я думаю, рішення буде — продовжувати війну і друкувати гроші. Зворотним боком цього стане зростання інфляції, високі процентні ставки і подальше заморожування економіки. Але, швидше за все, Путін вирішить "ще понервувати". Ми цього точно поки не знаємо — дізнаємося досить скоро. Путінська система, по суті, живе річними або навіть піврічними циклами", - додає він.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

У путінській системі бюджет затверджують на рік наперед, але зазвичай уже через пів року вносять до нього суттєві зміни, як це сталося, наприклад, у червні цього року. Водночас, на думку Мілова, саме проєкт бюджету, який уряд представить на початку осені, дозволить зрозуміти, які кроки влада планує зробити в умовах глибокої фінансової кризи — зростаючого дефіциту коштів, сповільнення економіки та падіння купівельної спроможності населення.

Мілов припустив, що, зважаючи на впертість, яку демонструє Путін у публічному просторі, він, найімовірніше, продовжить чинити спротив змінам. Але це лише поглибить уже наявні серйозні проблеми.

"І ось буквально недавно, 30 червня, виступав глава найбільшого російського банку і колишній міністр економіки Герман Греф — на щорічних зборах акціонерів Сбербанку. Він сказав: "Ми поки не бачимо далі першої половини 2026 року. Але ми бачимо, що перша половина 2026 року буде теж важкою". Тобто якогось виходу з цього звужуваного коридору проблем поки не видно", - резюмував він.

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не має достатньо ресурсів і потужностей, щоб вести війну проти України десятиліттями. Тому прогноз The Economist про ймовірність наступу РФ протягом 89 років для повного захоплення України не варто сприймати серйозно, вважає народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Економічне становище Росії на четвертому році повномасштабної війни продовжує погіршуватись. На думку російського економіста Ігоря Ліпсіца, ситуація настільки складна, що влада цілком може вдатися до вилучення коштів із заощаджень громадян.

При цьому, навіть якщо Путін тимчасово припинить бойові дії, військове виробництво в РФ не зупиниться. Країна продовжить нарощувати арсенали, виготовляти озброєння та готуватися до нових воєн, наголошує Ліпсіц.

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Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету.

З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики.

З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір".

У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

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війна в Україні економіка Росії Володимир Мілов
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