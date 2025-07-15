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Зійдуться 2 фактори: експерт сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФ

Альона Вороніна
15 липня 2025, 20:25
58
Коли в РФ зійдуться два фактори – влада ослабне, а росіяни вже почнуть переставати боятися – тоді у Росії можуть розгорітися протести.
Путин, протест
Експерт сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФ/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Основні тези Мілова:

  • Зараз в РФ таке переслідування за незгоду з владою, якого не було зі сталінських часів
  • Невдоволення в російському суспільстві є, але росіяни бояться виходити на протести
  • Коли в РФ зійдуться два фактори, тоді у Росії можуть розгорітися протести

Серед росіян поширюється невдоволення владою країни-агресорки РФ, але вони бояться виходити на протести, тому що зараз в Росії таке переслідування за незгоду з владою, якого не було зі сталінських часів. Росіян дуже сильно залякали тюремними термінами.

Вони можуть вийти на протести, але лише тоді, коли зійдуться два фактори – влада ослабне, а люди вже почнуть переставати боятися. І Україна може пришвидшити зустріч цих двох факторів. Для цього потрібно продовжувати і військовий, і санкційний тиск на Путіна. Щоб можливостей підтримувати контроль над ситуацією у Путіна ставало дедалі менше, а економічна ситуація ставала дедалі гострішою. Про це сказав російський економіст Володимир Мілов в інтерв’ю Главреду.

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За словами Мілова, у РФ раніше ніколи не було таких масових і великих термінів за незгоду з владою.

"Напевно, подібного не було з часів 1950-х років. Я не перебільшую: скажімо, за часів Брежнєва чи Андропова у в'язницях сиділо кілька сотень значущих дисидентів – людей, які свідомо виступали проти влади. Але такого, щоб звичайних людей висмикували через чийсь донос чи коментар у соцмережі і давали тюремний термін у 6, 7, 10 років, не було буквально зі сталінських часів. Це для людей дуже нова історія – вони сильно цим налякані. І це – фактор, який ускладнює прогнозування протестів", – сказав російський економіст.

Він зазначив, що на тлі труднощів російська влада завжди закручує гайки: мовляв, вам буде важче, але ми будемо активніше вас саджати, тому не висовуйтесь.

Проте з іншого боку все одно в регіонах Росії періодично, з помітною регулярністю, спалахують якісь протестні настрої.

"Досить стихійно, але помітно. Один із нещодавніх прикладів – Гірський Алтай, де відбулися доволі масові протести проти губернатора. І, як правило, все це завжди пов'язано, по-перше, із наступом ось цієї олігархічної економіки на людей: у когось забирають права, десь щось починають будувати – і люди виступають проти", – сказав експерт.

Водночас він зазначив, що такі протести дуже швидко переростають в загальне невдоволення – низьким рівнем життя, економічними проблемами, а потім і в політичні гасла проти влади. За словами Мілова, таким чином видно, що якийсь підземний вогонь весь час тліє і невдоволення в російському суспільстві є.

Але таке невдоволення Кремль стримує безпрецедентними репресіями, і росіяни справді бояться.

Також влада РФ знищила організаційну інфраструктуру. Російська влада превентивно "викошує" активістів. А для того, щоб відбулися протести, потрібні активісти, адже хтось повинен сказати, куди, коли і навіщо виходити. Тому організувати росіян немає кому.

"Тож у цій ситуації щось прогнозувати складно. Але якщо звернутися до історичного досвіду, можна сказати: щоб люди масово наважилися вийти на вулицю, вони повинні побачити явне ослаблення режиму – момент, коли влада вже не справляється з базовими функціями. А для цього, звісно, потрібно продовжувати і військовий, і санкційний тиск на Путіна. Щоб можливостей підтримувати контроль над ситуацією у Путіна ставало дедалі менше, а економічна ситуація ставала дедалі гострішою. І ось десь у цьому процесі – ми не знаємо точно де – влада ослабне, а люди вже почнуть переставати боятися. Ці дві криві йдуть назустріч одна одній – і завдання зараз у тому, щоб вони зустрілися якомога швидше", – підсумував Мілов.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, план розписаний до 2036 року – Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ. Буданов заявив, що Росія визнає лише силу.

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Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету.

З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики.

З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір".

У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

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