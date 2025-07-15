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Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп поставив крапку

Юрій Берендій
15 липня 2025, 21:37
363
Трамп заявив, що Україна не повинна бити по Москві, і попередив, що якщо Путін не погодиться на мир за 50 днів, США запровадять жорсткі мита.
Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп поставив крапку
Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп відповів / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Трамп:

  • Чи може Україна бити по Москві
  • Що буде, якщо Путін не погодиться на мирну угоду в рамках 50-ти днів

Президент США Дональд Трампа заявив, що Україна не повинна завдавати ударів по цілях в російській столиці Москві. Про це він заявив під час пресбрифінгу на території Білого дому, передає Sky News.

Коментарі Дональда Трампа пролунали після публікації Financial Times, у якій повідомлялося, що під час розмови з Зеленським прездент США нібито поцікавився, чи може Київ завдати удару по Москві в разі отримання від США далекобійної зброї.

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"Я хочу зупинити вбивства тисяч людей. Я хочу, щоб вбивства зупинились в російсько-українській війні. Я на цій стороні", - сказав Трамп.

За його словами, або Москва погоджується на мирну угоду, або Сполучені Штати запровадять "жорсткі" торговельні мита.

Він також підкреслив, що залишається "дуже розчарованим" російським лідером.

Трамп окремо зазначив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети великої дальності JASSM, а термін у 50 днів, який він відвів Росії на досягнення домовленості, на його думку, не є надто тривалим.

Крім того, Трамп знову повторив свою тезу про те, що війна між Росією та Україною — це, за його словами, "війна Байдена".

"Я дуже розчарований президентом Путіним. За останні три місяці я врегулював багато воєн, але цю я ще не закінчив. Це війна Байдена, це не війна Трампа. Я тут, щоб спробувати вивести нас з цього безладу", - заявив американський лідер.

Заяви Трампа про війну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що поширена інформація у ЗМІ про нібито розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським щодо можливого "удару по Москві" була вирвана з контексту.

Президент США Дональд Трамп погодився на постачання Україні через Європу систем ППО Patriot та іншого озброєння, хоча й надалі вважає, що російський диктатор Володимир Путін може здобути перевагу у війні.

Крім того, за інформацією CNN, Трамп не виключає передачу Україні ракет великої дальності, здатних вражати цілі на території Росії.

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Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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