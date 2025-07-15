У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

Коротко:
- Трамп запитав у Зеленського, чи може Київ завдати удару по Москві
- Прессекретарка Білого дому звинуватила FT у "вириванні слів із контексту
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення ЗМІ про останню розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського про потенційний "удар по Москві" були вирвані з контексту. Про це вона сказала в коментарі Newsweek.
За інформацією Financial Times і The Washington Post, під час розмови із Зеленським напередодні Трамп запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.
Джерело FT стверджує, що президент США закликав "змусити їх (Росію, - ред.) відчути біль" і підштовхнути до мирних переговорів.
Зеленський, йдеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може вдарити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".
Коментуючи ці повідомлення, прессекретарка Білого дому звинуватила Financial Times у "вириванні слів із контексту, щоб отримати кліки".
"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших убивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", - додала вона.
Допомога Україні від США - останні новини
Як писав Главред, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже через кілька днів. Крім того Трамп попередив диктатора Путіна, що в того є лише 50 днів, щоб укласти мирну угоду з Україною, адже в іншому разі на Росію чекають наслідки.
Відомо також, що США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.
Пізніше в Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Москва погрожує продовженням бойових дій.
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