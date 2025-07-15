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У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

Віталій Кірсанов
15 липня 2025, 19:34
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Зеленський, йдеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може вдарити по російській столиці.
У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського
У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві" / колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп запитав у Зеленського, чи може Київ завдати удару по Москві
  • Прессекретарка Білого дому звинуватила FT у "вириванні слів із контексту

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення ЗМІ про останню розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського про потенційний "удар по Москві" були вирвані з контексту. Про це вона сказала в коментарі Newsweek.

За інформацією Financial Times і The Washington Post, під час розмови із Зеленським напередодні Трамп запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.

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Джерело FT стверджує, що президент США закликав "змусити їх (Росію, - ред.) відчути біль" і підштовхнути до мирних переговорів.

Зеленський, йдеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може вдарити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".

Коментуючи ці повідомлення, прессекретарка Білого дому звинуватила Financial Times у "вириванні слів із контексту, щоб отримати кліки".

"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших убивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", - додала вона.

Допомога Україні від США - останні новини

Як писав Главред, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже через кілька днів. Крім того Трамп попередив диктатора Путіна, що в того є лише 50 днів, щоб укласти мирну угоду з Україною, адже в іншому разі на Росію чекають наслідки.

Відомо також, що США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

Пізніше в Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Москва погрожує продовженням бойових дій.

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Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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