Скільки з України виїхало людей: соціолог вразив статистикою

Раніше в Україну поверталися частіше сім'ї з дітьми, а зараз здебільшого - літні люди та одинаки.

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З України виїжджає більше людей, ніж повертається / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

20% з тих, хто повернулися, хочуть вирішити свої справи в Україні і виїхати назад

Багато людей приїжджають в Україну, щоб полікуватися

На сьогоднішній день з України виїжджає вдвічі-втричі більше людей, ніж повертається з-за кордону. Про це сказав в ефірі телеканалу "Київ24" соціолог Володимир Паніотто.

За його словами, раніше поверталися частіше сім'ї з дітьми, а зараз здебільшого - літні люди та одинаки. Головними він називає сімейні мотиви, бажання бути вдома з родиною. З цією метою в Україну повертаються близько 70% людей.

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"Додаткові фактори: потреба в житлі - 23%, а далі робота - 28%, а 8% зазначають, що краще вдома стало з точки зору безпеки", - сказав соціолог.

При цьому він додав, що 20% із тих, хто повернулися, хочуть вирішити свої справи в Україні та виїхати назад - зокрема в Європу.

Паніотто зазначив, що багато людей приїжджають в Україну, щоб полікуватися, тому що в Європі дуже великі черги, щоб потрапити на прийом до лікаря.

За його словами, на сьогодні, за "грубими" оцінками, в Україні проживає 29-30 мільйонів українців. Водночас за даними управління Верховного комісара ООН, у березні 2023 року зафіксували виїзд з України близько 8 мільйонів українців, але деякі українські демографи вважають, що ці дані завищені.

Експерт зазначив, що тепер ідеться про 6 мільйонів українців, які виїхали з України. Він вважає, що різниця у 2 мільйони не свідчить про повернення такої кількості людей в Україну. Найімовірніше, було вдосконалено статистику.

Чисельність населення в Україні - останні новини

Раніше в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Також раніше стало відомо, якою буде чисельність населення України 2051 року. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

Україна повинна адаптуватися до скорочення населення, яке зараз відбувається внаслідок війни. Після завершення бойових дій до нашої держави можуть повернутися не всі громадяни, які звідси виїхали. Варто брати до уваги загальнодемографічні тенденції. Якщо наприкінці війни кількість громадян у нашій країні буде 30-32 мільйони, то це ще буде непоганою ситуацією. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

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