Байден пригрозив Путіну "міжнародним засудженням" у разі вторгнення в Україну

Байден пригрозив Путіну / Колаж Reuters

Лідер американців Джо Байден попередив, що якщо Росія вторгнеться в Україну в найближчі дні або тижні, "це буде зустрінуто приголомшливим міжнародним засудженням".

"Відповідальність має значення. Якщо Росія вторгнеться в майбутні дні і тижні, людські жертви для України будуть величезними. І стратегічні втрати для Росії також будуть величезними. Якщо Росія нападе на Україну, це буде зустрінуто приголомшливим міжнародним засудженням. Світ не забуде, що Росія обрала непотрібні смерті і руйнування", - заявив президент США у своєму виступі в Білому домі.

"Вторгнення в Україну стане нанесеною самому собі раною. Сполучені Штати, наші союзники і партнери дадуть відповідь рішуче. Захід згуртований і натхнений. Сьогодні наші союзники по НАТО і альянси єдині і сповнені рішучості, як ніколи", — сказав Байден.

Байден зазначив, що Росія і США об'єдналися у Другій світовій війні, назвавши її "війною за потребою", і відзначив відмінність з нинішнім станом справ.

"Якщо Росія нападе на Україну, це буде війна за вибором або війна без причини. Я кажу це не для того, щоб спровокувати, а щоб говорити правду, тому що правда має значення. Відповідальність має значення", - сказав Байден.

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"Якщо Росія в найближчі дні і тижні дійсно вторгнеться, людські жертви для України будуть величезними", - додав він.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні Неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

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