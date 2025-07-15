Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

Іноді можна непогано зекономити на квитках Укрзалізниці.

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Як зекономити на квитках Укрзалізниці / Колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, УНІАН

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Квитки на поїзд Укрзалізниці різняться у ціні в залежності від сезону

У певні дні тижня квитки на потяг дешевші, ніж в інші

Для багатьох українців поїзд є найкомфортнішим транспортом для багатогодинних подорожей. Але часто ціна на квитки "кусається" і доводиться шукати альтернативні варіанти.

Однак, як пише OBOZ.UA, українці можуть купувати квитки на поїзд Укрзалізниці дешевше, якщо знатимуть кілька важливих нюансів.

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Насамперед ціни на квиток залежать від сезону та дня тижня. Наказом Міністерства інфраструктури України №184 передбачено спеціальні коефіцієнти, в залежності від яких ціни на квиток змінюються.

Крім цього у п'ятницю та неділю завжди ціна на квитки збільшується на 10%, а ось у вівторок і середу ситуація протилежна - ціни зменшуються на 10%. Якщо говорити про понеділок, четвер та суботу, то у ці дні діють базові ціни.

Дешевше продають квитки за більший період часу до відправки поїзда. Тобто за місяць до запланованої поїздки квиток буде коштувати дешевше, ніж за кілька днів.

Також квитки краще купувати саме онлайн, адже так можна особисто відслідкувати різницю цін в залежності від сезону та дня тижня.

Укрзалізниця - останні новини по темі

Раніше Главред писав, що Укрзалізниця ввела чисельні зміни у маршрути потягів та призначила ряд нових. Одне із нововведень - призначення нового поїзда.

Напередодні також додаткові рейси призначили між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. У складі поїздів курсують саме купейні вагони, але у них є місця для сидіння.

Нагадаємо, з 18 червня Укрзалізниця вперше за 6 років підвищила ціни на чай та каву у поїздах. Це відбулося в рамках індексації цін на низку товарів, які реалізують в потягах далекого сполучення.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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