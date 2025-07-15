Знищено 'мозок' ключового виробника дронів в РФ: ЗМІ розповіли про атаку ГУР

Українські хакери ГУР паралізували роботу великого російського заводу, що виготовляє дрони для РФ.

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ГУР завдало нищівного удару по "Гаскар Інтеграция" / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

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ГУР здійснило кібератаку на компанію "Гаскар Інтеграция"

Знищено понад 47 ТБ технічної інформації про виробництво дронів для армії РФ

Викрадено анкети працівників та повну технічну документацію з виробництва дронів

Кіберфахівці ГУР спільно з "Українським кіберальянсом" та групою "BO Team" здійснили масштабну кібератаку на компанію "Гаскар Інтеграция" - одного з головних постачальників дронів для армії РФ. Про це повідомило УНІАН з посиланням на джерела в українській розвідці.

У результаті кібератаки українським спецслужбам вдалося не лише проникнути в критичну інфраструктуру компанії, а й завдати їй серйозних втрат. Було повністю знищено понад 47 терабайтів технічної інформації, включаючи 10 терабайтів резервних копій.

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Кібератака спричинила повний технологічний колапс на підприємстві. Компанія втратила доступ до інтернету, перестали працювати всі виробничі та бухгалтерські програми й повністю паралізований центр розробок "Гаскар Інтеграції". Також на заводі заблоковані всі вхідні двері, через що працівникам довелося виходити через аварійні виходи.

"Серед викрадених даних - конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне - повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України", - зазначили в розвідці.

Операції ГУР - новини за темою

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, в російському Брянську було атаковано військові об'єкти. Під удар потрапив 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Також ГУР України за допомогою ударних дронів UJ-26 "Бобер" атакувало військові об’єкти РФ у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції уражено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках, знищено російські системи ППО "Панцирь-С1", радіолокаційні станції "Ніобій-СВ", "Пєчора-3" та "Протівнік-ГЕ".

Як повідомляв Главред, 7 липня українські далекобійні дрони 7 липня атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Влучання спричинило пожежу та зупинку частини виробництва.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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