Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

Росія, переживши жорсткі санкції Заходу, може витримати і подальші економічні труднощі.

https://glavred.net/ukraine/putin-ne-boitsya-trampa-i-nameren-zahvatit-eshche-tri-oblasti-ukrainy-reuters-10681631.html Посилання скопійоване

Путін має намір захопити ще три області України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, кріншот з YouTube

Коротко:

Путін цінує відносини з Трампом

Путіна не турбують погрози США ввести тарифи проти Китаю та Індії

Російський диктатор Володимир Путін не боїться погроз президента США Дональда Трампа і має намір продовжувати війну в Україні, поки Захід не погодиться на його умови. Ба більше, територіальні вимоги диктатора можуть зрости в міру просування російських військ в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, близькі до Кремля.

На думку Путіна, розповіли співрозмовники видання, Росія, переживши жорсткі санкції Заходу, може витримати і подальші економічні труднощі, зокрема й мита, спрямовані проти покупців російської нафти.

відео дня

За словами джерела, незважаючи на кілька телефонних розмов із Трампом і кілька зустрічей зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом, Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював із ним деталі мирної угоди в Україні.

"Путін цінує відносини з Трампом і мав хороші переговори з Віткоффом, але інтереси Росії понад усе", - додав співрозмовник.

Джерела також розповіли, що умовами Путіна для миру є зобов'язання з боку НАТО не розширюватися на схід, нейтралітет України, обмеження її армії, захист російськомовних людей, які проживають в Україні, а також визнання територіальних досягнень Росії.

Путін також нібито готовий обговорити гарантії безпеки для України за участю великих держав, хоча, за словами джерел, не зрозуміло, як це буде працювати.

Інше джерело розповіло, що диктатор вважає цілі Росії у війні з Україною значно важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу, і тому, мовляв, його не турбують погрози США запровадити тарифи проти Китаю та Індії.

Два джерела навели й інші аргументи, які заохочують Росію продовжувати війну. Це - її досягнення на полі бою, виробництво ключових боєприпасів, яке нібито перевершує виробництво країн НАТО.

Також одне з джерел припустило, що Путін може захотіти окупувати ще більше території, адже, мовляв, "апетит приходить під час їжі". Два інших джерела, пише видання, незалежно одне від одного це підтвердили.

"Росія діятиме, виходячи зі слабкості України", - зазначило третє джерело.

За його словами, Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох регіонів України, якщо зіткнеться з жорстким опором, але якщо ні, то завоює ще й Дніпропетровську, Сумську та Харківську області.

Допомога Україні від США - останні новини

Як писав Главред, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже через кілька днів. Крім того Трамп попередив диктатора Путіна, що в того є лише 50 днів, щоб укласти мирну угоду з Україною, адже в іншому разі на Росію чекають наслідки.

Відомо також, що США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

Пізніше в Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Москва погрожує продовженням бойових дій.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред