Провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас жорстко відповімо – Резніков

Україна повністю готова оборонятися – Резніков/ пресс-служба КГГА

Міністр оброни Олексій Резніков заявив, що Україна повністю готова оборонятися у разі потреби, проте виступає за мир і вирішення проблем політико-дипломатичним шляхом.

Про це очільник Міноборони сказав під час телемарафону національної єдності з нагоди Дня єднання у середу, 16 лютого.

"Усі, хто мають захищати Україну, роблять свою роботу. Усі війська, які мали б вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків – вийшли, усі, хто повинен був отримати боєкомплект – отримали, техніка заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає", – наголосив Резніков.

Він зазначив, що Україна постійно перебуває на зв’язку з партнерами і щодня выдчуває все більше підтримки з їхнього боку. Так, Україна вже отримала понад 2000 тонн сучасної зброї та боєприпасів у якості допомоги від інших держав. За його словами, "засоби, про які ми тільки мріяли, уже передані до війська, і наші воїни їх уже опанували".

Також Резніков зазначив, що постійно перебуває на зв’язку з міністрами оборони інших держав.

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"Міністерство оборони робить усе, що залежить від нас. Я особисто на зв’язку з міністрами оборони США, Великої Британії, Канади, Туреччини, Швеції, Данії, Угорщини, Литви, тримаю контакт з міністром оброни Польщі та Німеччини", – наголосив він.

Він додав, що на четвер, 17 лютого, запланована віртуальна зустріч з усіма міністрами оборони країн НАТО, на якій вони обгвоорять поточну ситуацію.

При тому, що Україна щоденно зміцнює свою оборону, вона не планує ніяких агресивних дій, наголосив міністр оборони. За його словами, Україна виступає за мир.

"Ми прагнемо вирішити усі проблеми, повернути наших людей і наші території політико-дипломатичним шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій – ні на сході, ні щодо Криму, ні на наших інших напрямках. Жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь", – зазначив Резніков.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Російську Федерацію від подальшого загострення ситуації. За його словами, ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою.

Раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація, що вторгнення може відбутися нібито 16 лютого. Проте у США заявили, що не знають дати можливого нападу Росії на Україну. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Та після цього державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України цього тижня.

Тим часом у Міноборони Росії заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

В Україні з недовірою відреагували на заяву РФ про часткове відведення військ. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не вірить заявам РФ і повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ.

Президент США Джо Байден під час звернення через ситуацію навколо України заявив, що США також ще не перевірили інформацію, чи справді Росія відводить частину військ. А в НАТО зазначили, що зараз є підстави для обережного оптимізму після сигналів з Москви.

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