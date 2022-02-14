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Вторгнення РФ: де шукати дітей, що має бути в тривожній валізці й навіщо потрібен план дій

14 лютого 2022, 07:54
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План дій на випадок небезпеки кожній родині варто обговорити вже сьогодні, адже в момент НС може не бути зв'язку. Важливо обговорити місце зустрічі та маршрут.

діти, школа, бомбосховище
Не в кожному навчальному закладі є бомбосховище або підвал / Фото УНІАН

Київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що в місті втричі зросла кількість місць, які призначені для бомбосховищ. Втім, наприклад, в деяких дитячих садах їх немає. Експерти радять кожній родині скласти план дій на випадок надзвичайної ситуації.

Як у школах і дитсадках готуються до можливої військової агресії РФ

У соцмережах батьки діляться інформацією про кардинально різну підготовку дитсадків і шкіл до можливого вторгнення. Деяким видали списки, що потрібно принести для дітей на випадок НС: ковдра на кожну дитину, свічки, батарейки. В одній з частих шкіл закупили не лише ковдри, а й воду і сухпайки. Інші батьки кажуть, що жодних списків покупок їм не давали, передає ТСН.

Тривожна валіза для дітей - перелік

Завуч столичної школи Любомир Федоров розповів, що має бути в тривожній валізці:

  • проста їжа на чотири години;
  • галета;
  • питна вода;
  • індивідуальна аптечка;
  • ліхтарик з запасними батарейками;
  • невелика ковдра.

Де шукати дітей у разі НС

Якщо в навчальному закладі немає бомбосховища або підвалу, то бігти діти будуть до найближчої станції метро.

В одному зі столичних дитсадків, який розташований між Генштабом і вокзалом, немає ані підвалу, ані укриття. За інструкцією, в разі НС дітей повинні вивести на перший поверх, де міцні стіни, подалі від вікон, щоби діти лягли на підлогу.

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Кожному краще мати свій план дій

Фахівці радять кожній родині мати свій план дій.

"Наприклад, школа розташована на правому березі Києва, а люди живуть на лівому. Мости стоятимуть. Не дай бог, мости будуть зруйновані. Тому я рекомендував би знайти родичів або друзів, які найближче знаходяться від школи. І щоби дитина чекала там", - розповів інструктор з фізичної безпеки Олексій Павлійчук.

За його словами, батьки повинні пройти з дитиною по цьому маршруту. Можна роздрукувати гугл-карту або намалювати маршрут, щоби дитина могла сама йти.

З родичами також краще домовитися заздалегідь про місце зустрічі. Це необхідно на той випадок, якщо не буде зв'язку, електрики тощо.

До слова, один із засобів системи оповіщення про небезпеку - сирени. Зараз їх перевіряють у всіх населених пунктах. У Києві востаннє систему оповіщення включали в 1990-х роках. На її модернізацію з бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Почати модернізацію обіцяють навесні.

Ризик вторгнення Росії

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема, під час зимових Олімпійських ігор.

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема, Києва.

З позицією США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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