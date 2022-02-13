"У повітрі запахло Мюнхеном": у Британії заявили про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну

Бен Уоллес / Reuters

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес порівняв дипломатичні зусилля з метою запобігти російське вторгнення в Україну з політикою умиротворення Адольфа Гітлера.

В інтерв'ю Sunday Times Уоллес заявив, що на цьому тижні відвідав Москву та найімовірніше президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про напад, незважаючи на узгоджені зусилля, спрямовані на запобігання війни.

Уоллес сказав, що в повітрі відчувається "запах Мюнхена", посилаючись на угоду, яка дозволяла Німеччині анексію Судетів в 1938 році, але не змогла запобігти Другій світовій війні.

"Може бути, Путін просто вимкне свої танки, і ми всі підемо додому, але від деякого на заході в повітрі відчувається запах Мюнхена", - додав він.

Sunday Times пише, що Уоллес стурбований тим, що якщо Путін завдасть удару, "то вся дипломатія виявиться фікцією".

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За його словами, Сполучене Королівство сподівається на "дипломатичний результат", але "може статися щось набагато більш трагічне".

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще більш скептичну позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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