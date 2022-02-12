Вторгнення Росії в Україну 16 лютого: в ЄС і Британії не погодилися з прогнозом Байдена - Politico / Reuters

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

Таку інформацію оприлюднило видання Politico з посиланням на власні джерела. З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон.

Співрозмовники ресурсу у Вашингтоні сказали, що Росія почне "фізичне вторгнення" 16 лютого і цьому можуть передувати ракетні удари і кібератаки.

Представник Великобританії сказав Politico, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і взагалі в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще більш скептичну позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати". Politico припускає, що різні точки зору можуть вказувати, що розвіддані на 16 лютого — це не загальна оцінка США, а просто вихідні дані.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну найближчими кількома днями. Відповідне звернення американського президента до союзників сталося після наради оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

У МЗС Росії відреагували на новини про загрозу вторгнення в Україну - там заявили, що вони є "дискредитацією вимог Москви" по так званим "гарантіям безпеки".

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