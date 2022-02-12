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У Києві готуються до можливого вторгнення Росії: затверджено план евакуації населення

12 февраля 2022, 12:41
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За кілька років у Києві втричі зросла кількість місць, які призначені для бомбосховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

бомбосховище
До фонду захисних споруд цивільного захисту в Києві входять понад 500 сховищ / Фото УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У кожному районі міста створено комісії з питань евакуації, йдеться на сайті КМДА.

"У Києві створено комісії з евакуації - на рівні КМДА і в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", - заявив Кличко.

Мер підкреслив, що міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.

"Сьогодні сили і засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) складають: 13,5 тисячі особового складу і понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва", - повідомив мер.

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Кличко також зазначив, що за кілька років у Києві втричі зросла кількість місць, які призначені для бомбосховищ.

"Якщо ще кілька років тому у нас було 1,5 тисячі відповідних укриттів, то на сьогоднішній день збільшили їхню кількість втричі. Всього до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ", - заявив Кличко.

Мер також розповів, що в Києві розроблено унікальну систему оповіщення, яка обійдеться бюджету міста в 11 мільйонів гривень.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще скептичнішу позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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