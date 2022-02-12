У Києві готуються до можливого вторгнення Росії: затверджено план евакуації населення

За кілька років у Києві втричі зросла кількість місць, які призначені для бомбосховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У кожному районі міста створено комісії з питань евакуації, йдеться на сайті КМДА.
"У Києві створено комісії з евакуації - на рівні КМДА і в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", - заявив Кличко.
Мер підкреслив, що міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.
"Сьогодні сили і засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) складають: 13,5 тисячі особового складу і понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва", - повідомив мер.
Кличко також зазначив, що за кілька років у Києві втричі зросла кількість місць, які призначені для бомбосховищ.
"Якщо ще кілька років тому у нас було 1,5 тисячі відповідних укриттів, то на сьогоднішній день збільшили їхню кількість втричі. Всього до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ", - заявив Кличко.
Мер також розповів, що в Києві розроблено унікальну систему оповіщення, яка обійдеться бюджету міста в 11 мільйонів гривень.
Можливе вторгнення Росії в Україну
Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.
Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.
Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.
З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.
Два дипломати з ЄС висловили ще скептичнішу позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".
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