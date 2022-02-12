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США публікують заяви про вторгнення Росії, щоб перемогти Путіна- NYT

12 лютого 2022, 21:55

За останній місяць адміністрація президента США Джо Байдена зробила серію "викриттів" російських намірів щодо України.

Білий дім
Білий дім / WhiteHouse.gov

Білий дім навмисно розкриває секретну інформацію щодо загрози вторгнення Росії в Україну - так Вашингтон намагається перемогти президента Росії Володимира Путіна "у його власній грі", повідомляє видання The New York Times.

За останній місяць адміністрація президента США Джо Байдена зробила серію "викриттів" російських намірів щодо України. Зокрема, США розповіли про спробу РФ сфабрикувати привід для вторгнення, а вчора радник Байдена оголосив, що Росія може почати наступ в будь-який момент. Паралельно американські ЗМІ з посиланням на джерела почали розповідати, що вторгнення може відбутися вже наступного тижня.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, серія останніх повідомлень про плани Росії стала одним з найбільш агресивних розкриттів розвідувальних даних США з часів "кубинської кризи". Таким способом адміністрація Байдена хоче не підтвердити намір Росії вторгнутися в Україну, а запобігти цьому.

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У той же час представники адміністрації Байдена кажуть, що така кампанія має більш вузьку і реалістичну мету: ускладнити для Путіна фальсифікацію виправдання вторгнення в Україну, підірвати позицію Росії на світовій арені і створити підтримку для більш жорсткої відповіді.

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Такою масштабною кампанією "викриттів" не дуже задоволена українська сторона, оскільки подібні повідомлення США викликають паніку в українському суспільстві. Причина цьому-адміністрація Байдена не надала жодних доказів. Як пояснили nyt представники розвідки, це пов'язано з побоюванням США, що Росія може викрити канали отримання інформації і перекрити їх.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, у тому числі Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще більш скептичну позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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