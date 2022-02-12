Готуємося до будь-яких ризиків, але маємо опиратися на докази – Зеленський про вторгнення 16 лютого

Україна готується до будь-яких ризиків, заявив Зеленський/ Фото Reuters

Глава Української держави прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

Він зазначив, що хоч поки що повномасштабної війни немає, Україна повинна бути готовою у будь-який день. про це глаа держаив сказав під час брифінгу у Херсонській області в суботу, 12 лютого.

"Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки", – наголосив глава Української держави.

Він зазначив, що Україна готується до будь-яких ризиків і бере до уваги інформацію з боку США і партнерів, але додав, що повинен говорити з суспільством, маючи реальну інформацію. Також він наголосив, що наша держава повинна розраховувати на себе і своїх військовослужбовців.

Зеленський зазначив, що Україна отримує інформацію з різних джерел. При цьому розвідка нашої держави працює не гірше, за розвідки інших країн, додав президент.

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"Ми отримуємо інформацію з багатьох джерел. У нас теж є розвідка. Я не думаю, що вона працює гірше за розвідку інших держав", – заявив він.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також під час брифінгу заявив про наближення нападу, проте назвав іншу можливу дату. За його словами, військове вторгнення може статися ще під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні, тобто до 20 лютого.

Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великій Британії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Зазначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і наголосили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

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