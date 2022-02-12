Готуємося до будь-яких ризиків, але маємо опиратися на докази – Зеленський про вторгнення 16 лютого

За словами президента України, зараз в інформаційному просторі забагато згадок про можливе широкомасштабне вторгнення Росії.
Глава Української держави прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.
Він зазначив, що хоч поки що повномасштабної війни немає, Україна повинна бути готовою у будь-який день. про це глаа держаив сказав під час брифінгу у Херсонській області в суботу, 12 лютого.
"Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки", – наголосив глава Української держави.
Він зазначив, що Україна готується до будь-яких ризиків і бере до уваги інформацію з боку США і партнерів, але додав, що повинен говорити з суспільством, маючи реальну інформацію. Також він наголосив, що наша держава повинна розраховувати на себе і своїх військовослужбовців.
Зеленський зазначив, що Україна отримує інформацію з різних джерел. При цьому розвідка нашої держави працює не гірше, за розвідки інших країн, додав президент.
"Ми отримуємо інформацію з багатьох джерел. У нас теж є розвідка. Я не думаю, що вона працює гірше за розвідку інших держав", – заявив він.
Загроза вторгнення Росії в Україну
Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також під час брифінгу заявив про наближення нападу, проте назвав іншу можливу дату. За його словами, військове вторгнення може статися ще під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні, тобто до 20 лютого.
Пізніше стало відомо, що в ЄС і Великій Британії не погодилися з прогнозом Байдена щодо можливого нападу на Україну найближчим часом. Зазначається, що президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО назвав можливою датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Після цього Брюссель і Лондон сказали, що вони по-іншому інтерпретують розвідувальні дані.
В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і наголосили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.
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