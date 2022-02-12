Вторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і Білорусі

Джерела Туреччини в РФ і Білорусі заявили, що вторгнення в Україну не готується / president.gov.ua

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що джерела в Росії і Білорусі спростували інформацію про планування широкомасштабного військового вторгнення РФ на територію України.

За його словами, зараз потрібно зосередити увагу на зниженні напруження. Про це очільник МЗС Туреччини заявив в ефірі CNN Türk у суботу, 12 лютого.

"США звертають увагу на можливість великомасштабної війни у короткий термін. Російські та білоруські джерела, з якими ми спілкувалися, відкидають це", – заявив Чавушоглу.

Він додав, що білоруські джерела запевнили – ніхто не збирається нападати на Україну з території Білорусі.

Крім цього, в Туреччині вважають, що військове вторгнення навряд чи відбудеться у той час, коли Москва веде перемовини з НАТО щодо гарантій безпеки.

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Туреччина готова провести переговори Зеленського і Путіна

У той же час міністр закордонних справ Туреччини підтвердив, що Анкара готова стати майданчиком для перемовин президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Він зазначив, що Туреччина погодиться на посередництво, якщо обидві сторони будуть не проти.

Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відкинула пропозицію Туреччина стати посередником у вирішенні російсько-української війни, назвавши це "внутрішньоукраїнським конфліктом". При цьому дипломат наголосила, що "Росія не є стороною цього конфлікту", відзначаючи, що "його учасниками є Київ і Донецьк з Луганськом".

Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше американські спецслужби оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і зазначили, що Україна готова до різних сценарій розвитку подій. У той же час президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз в інформпросторі забагато згадок можливе вторгнення РФ, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією. Також він додав, що Україна готова до будь яких ризиків.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і міністр оборони Олексій Резніков оприлюднили спільну заяву, у які наголосили, що українська армія готова дати відсіч ворогу у разі, якщо Росія зважиться напасти. Вони сказали, що російським військовим не вдасться взяти жодне з українських міст і що сценарій 2014 року не повториться.

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