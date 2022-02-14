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У США підтвердили готовність допомагати Україні й після можливого вторгнення РФ

14 лютого 2022, 06:30

Подальша підтримка України в протистоянні російській агресії - це одна з трьох ключових складових відповіді США, заявив Джейк Салліван.

Джейк Салліван
Джейк Салліван / Reuters

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати готові допомагати Україні й після можливого російського вторгнення.

За його словами, це буде однією з "трьох складових відповіді" Москві. Про це Салліван сказав в ефірі CBS.

Однак, в Білому домі не стали розповідати подробиці цієї підтримки.

"Я не стану наводити подробиці того, як це буде здійснюватися, але це одна з трьох ключових складових нашої відповіді - подальша підтримка України в той час, коли вона намагається протистояти російській агресії", - сказав Салліван.

"Друга складова - це негайне ухвалення жорстких економічних заходів спільно з нашими союзниками і партнерами щодо фінансової системи Росії та її військово-промислової бази. Третє - це зміцнення території НАТО, наснага наших союзників на східному фланзі й стримування Росії від будь-яких дій проти союзників по НАТО", - додав Салліван.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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