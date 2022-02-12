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Ракетні атаки і окупація Києва: у Білому домі розкрили сценарій вторгнення Росії в Україну

12 лютого 2022, 09:24
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Атака Росії на українські міста може початися "в будь-який момент", заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Салліван, вторгнення
Найімовірніше, РФ почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак, вважає Салліван / Колаж Reuters

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Він сказав на брифінгу в п'ятницю, 11 лютого, що атака Росії на українські міста може початися "в будь-який момент".

"Ми перебуваємо в такому періоді, коли вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Володимир Путін ухвалить таке рішення. Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації. Але я хочу бути ясним, це може початися під час Олімпіади попри припущення про те, що це відбудеться після неї", — сказав Салліван.

Радник Байдена з нацбезпеки припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Салліван стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

Салліван додав, що Росія не ухвалила остаточне рішення про вторгнення в Україну.

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"Ми поки не отримували будь-яких даних, що говорять про те, що [Путіним] ухвалено остаточне рішення, що був відданий наказ [про вторгнення в Україну]", — сказав він.

Вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

11 лютого видання The Guardian писало, що президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну в найближчі кілька днів.

8 лютого резидент США Джо Байден заявляв, що господар Кремля Володимир Путін досі не ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж таки ухвалить.

5 лютого видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки та перебувають "у повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

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