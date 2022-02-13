Повітряне бомбардування: у США відмовилися підтвердити інформацію про вторгнення РФ 16 лютого

США не можуть назвати точну дату вторгнення Росії в Україну.
Пентагон не має інформації або доказів, які могли б підтвердити початок вторгнення Росії на територію України 16 лютого.
Як заявив представник Пентагону Джон Кірбі в ефірі телеканалу Fox News, повномасштабні військові дії можуть початися в будь-який день.
"Я не в змозі підтвердити цю інформацію. Ми вважаємо, що повномасштабні військові дії можуть початися в будь-який день", - заявив представник Пентагону.
Вторгнення в Україну з 15-16 лютого
Крім того, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не можуть назвати точну дату вторгнення Росії на Україну.
"Ми не можемо передбачити точну дату", - сказав Салліван.
За його словами, США вважають, що "вторгнення, бойові дії з боку Росії в Україні можуть початися в будь-який день".
При цьому Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджував, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, у тому числі Києва.
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Можливе вторгнення Росії в Україну
Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.
Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.
З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.
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