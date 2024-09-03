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ЗСУ відновили втрачені позиції біля Покровська - ISW

Анна Ярославська
3 вересня 2024, 06:50
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Українські захисники відновили позиції в південно-західній частині Новогродівки на південний схід від Покровська.
Карта, ВДУ
Сили оборони України відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap.live

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції на південний схід від Покровська Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 2 вересня.

Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній частині Новогродівки (на південний схід від Покровська), а в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти на Покровському напрямку зараз зосереджують удари біля Новогродівки, пишуть експерти ISW.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ продовжують утримувати Маринівку (південніше Новогродівки), що, на його думку, заважає окупантам просуватися на південь до Селидового.

відео дня

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що російські загарбники просунулися в північно-західній частині Михайлівки, а також у полях на захід від Миколаївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ захопили Лисівку, а кілька блогерів розповідали про початок наступу на Україну (безпосередньо на захід від Лисівки), хоча аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження російських військ у Лисівці.

Бойова мапа ISW
Карта боїв ISW / understandingwar.org

Російські загарбники продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки 1 і 2 вересня, але жодних змін на лінії фронту не було.

Український оглядач Машовець зазначив, що ворожі підрозділи намагаються прорвати позиції ЗСУ в північно-західній Красногорівці, і припустив, що ці елементи можуть спробувати підтримати зусилля РФ на фланзі на південний схід від Покровська.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що загарбники просунулися до шахти Південнодонбаська (на схід від Вугледара).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися до ділянки траси Т-05-09 між Павлівкою та Пречистівкою (на захід від Вугледара), а один блогер розповідав, що війська РФ увійшли в Пречистівку.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська здійснили великий механізований штурм невизначеного ешелону на Пречистівку.

Також джерело в РФ припускало, що російські війська намагаються здійснити "рух у кліщі" на західний та північно-східний/східний фланги Вугледара, проте експерти ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

2 вересня російські загарбники продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Російська окупаційна армія протягом минулого тижня прискорила свій наступ до Покровська на Донеччині, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. Темп просування російських загарбників може стати повільнішим, якщо окупанти увійдуть у житлові райони міста. Такий прогноз зробила британська розвідка.

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то тоді ситуація стане складнішою та небезпечнішою в Дніпрі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російська окупаційна армія проводить дві тактичні операції перед тим, як почати інтенсивні наступальні дії на місто Покровськ.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже за тиждень ми побачимо перші бої за місто Покровськ.

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