Просування до Покровська - кульмінація операції РФ: Згурець розкрив план ворога

Росіяни хочуть просунутися до Покровська, але там за останні дні просування є мінімальними, що свідчить про те, що ЗСУ отримали підсилення, розповів Сергій Згурець.

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Третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок / Колаж: Главред. фото: 117 окрема механізована бригада

Покровський напрямок є одним із найбільш складних на фронті, саме там відбувається третина бойових зіткнень. На добу фіксується 180-200 зіткнень, що є піковим показником активності російської армії. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Щодо динаміки бойових дій, то зараз зіткнень 180-200 на добу, таких показників давно не було. Здається, зараз пікові можливості російської армії на поточному етапі, де третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок. На сьогодні всі оглядачі сходяться у думці, що ворог хоче просуватися на Покровськ, трасу Новогродівка - Гродівка, але там за останні дні просування є мінімальними. А це говорить про те, що підсилення ЗСУ пішло на цей напрямок", - пояснив він.

Згурець зауважив, що окупанти роблять ставку на просування на південь, до міста Селидове, оскільки там зросла кількість зіткнень. Однак і тут просування російських військ є обмеженим. Утримання Селидового залишається критично важливим для українських сил.

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"Просування на південь зараз створює додаткові загрози й для інших підрозділів, коли ми говоримо про ділянку Карлівка – Невельське і далі, там ворог намагається створити передумови для оточення низки наших підрозділів", - зазначив експерт.

За його словами, у районі Карлівки українські підрозділи відійшли. Наразі ворог намагається просунутися з півночі на південь вздовж річки Вовча. Там динаміка також досить висока.

"Але у будь-якому разі навіть при всіх оптимістичних показниках для РФ, навіть якщо всі зорі зійдуться на боці росіян, то просування до Покровська - ще місяць-два, що може бути кульмінацією всієї операції Росії, починаючи з жовтня 2022 року, коли почався штурм Авдіївки", - додав Згурець.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти просуваються на Покровському напрямку, і якщо їм вдасться захопити Покровськ, ситуація в Дніпрі може значно ускладнитися. Майор ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що Дніпро може стати ціллю для російських ударів, подібно до Харкова, де постійно тривають атаки.

Втрата Покровська Донецької області може мати серйозні наслідки для України, заявив майор ЗСУ Максим Жорін. Він вважає, що в разі захоплення Покровська російська армія зможе активізувати наступ у напрямку Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ або на південь.

Як повідомляв Главред, окупанти активно розповсюджують інформацію про нібито "окупацію" Покровська, але це не відповідає дійсності. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 каналу, російські війська навіть не наблизилися до Покровська.

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