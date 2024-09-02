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Росіяни наближаються до Покровська, ЗСУ вийшли з Новогродівки - офіцер

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2024, 22:55
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Сергій Цехоцький заявив, що вихід з населеного пункту був необхідний для збереження особового складу.
Росіяни наближаються до Покровська, ЗСУ вийшли з Новогродівки - офіцер
ЗСУ вийшли з населеного пункту на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

Українські військові відступили з населеного пункту Новогродівка в Покровському районі Донеччини. Про це заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в коментарі Радіо Свобода.

Він зазначив, що відповідне рішення довелося ухвалити задля збереження українського особового складу.

"Моя думка така, що географічно не в дуже вигідній позиції перебувала Новогродівка. Як фортеця вона не зовсім була налаштована на цей момент", - сказав він.

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Також офіцер додав, що цей відхід не означає, що була поставлена "крапка" у цій битві. Українські військові ще відвоюють території.

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили по кожному напрямку на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

Росіяни наближаються до Покровська, ЗСУ вийшли з Новогродівки - офіцер
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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війна в Україні вторгнення Росії Покровськ
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