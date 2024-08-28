Жорсткі бої за Покровськ: Ступак заявив про значний прорив росіян

Росіяни не припиняють просуватись на Покровському напрямку - ситуація погіршується.

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РФ будуть штурмувати Покровськ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже наступного тижня або за тиждень побачимо перші бої за місто Покровськ.

"Росіяни зрозуміли, з якою метою проводиться відволікаючий маневр у Курській області, і вони не перекидали свої сили з Покровського напрямку. Навпаки, цей напрямок тільки посилюють. Можливо, вже наступного тижня або через тиждень, ми побачимо перші бої за місто Покровськ. На жаль, росіяни просуваються вперед. Якщо взимку вони були за 50 кілометрів від Покровська, то зараз вже майже дійшли до міста", - зауважив Ступакв ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, виникають питання до місцевої влади Покровська.

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"Ці питання першими озвучили саме військові. Вони зазначають, що у Покровську спостерігають те саме, що відбувалося в Бахмуті, Соледарі, Авдіївці, Мар'їнці та інших містах: замість будівництва фортифікаційних споруд кошти витрачали на благоустрій міста. Як результат, росіяни наблизилися", - наголосив Ступак.

Яка ситуація під Покровськом / скріншот: deepstatemap

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Покровськ

Нагадаємо, що військовий експерт Ігор Романенко дав невтішний сценарій наступу РФ на Покровськ. На Покровському напрямку ворог вже захопив Желанне, Завітне, Комишівку, Птиче. Чергове міні-оточення спостерігається біля населеного пункту Карлівка, поруч з річкою Вовча.

Окупанти досягли успіхів на Покровському напрямку. У свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися на понад два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Він зазначив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій. Ситуація із Бахмутом може повторитись.

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