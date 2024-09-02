Жорстокі бої за Покровськ: Мусієнко дав невтішний прогноз на осінь

Олександр Мусієнко вважає, що країна-агресорка Росія намагається максимально деморалізувати українське суспільство.

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Що відбувається під Покровськом / колаж: Главред, фото: 207 батальйон тероборони ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що битва за Покровськ стане генеральною битвою для російських військ в межах їхньої наступальної кампанії, яку вони розпочали восени 2023 року.

Він вважає, що за результатами цієї кампанії стане ясно, в якому фізичному стані перебуватимуть окупанти і наскільки ЗСУ встигнуть відновити ресурси. Від цих факторів залежатиме подальша ситуація, передає 24 канал.

На Торецькому напрямку попри тиск і успіхи, які має ворог, вдається збивати темп атаки противника. З погляду утримання позицій під Вугледаром, українські бійці вже перевершили навіть оптимістичні прогнози, бо ризики того, що ворог буде сунути й брати в напівоточення Вугледарський напрямок - існували.

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Зараз ЗСУ використовують переваги ландшафту, рельєфу, водойм, щоб стримувати там противника. Це вдається зробити. Поки що не справджується найпесимістичніший прогноз, що може статися так, що ЗСУ доведеться здійснювати стратегічний відступ з особливо важливих позицій на Донеччині.

"Але, як видно на сьогодні, відступ з певних ділянок є, однак це не стратегічний відступ з усіх позицій. Ще є міста-фортеці на півночі області, в першу чергу Слов'янськ, Краматорськ, вже потім буде битва за Покровськ. Вона ще не розпочалась. Думаю, це станеться в другій половині вересня", - заявив Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Експерт наголошує, що варто враховувати, що попереду осінньо-зимовий період, який дещо сповільнить наступальну активність ворога. Військовий експерт зауважив, що російські війська, попри свої здатності й можливості, теж не можуть наступати нескінченно.

Зараз є намагання противника максимально деморалізувати українське суспільство, спробувати зробити це з українським військом, посіяти паніку, вкидати певні публікації про негативні прогнози.

"Яким чином ворог може захопити Донецьку область до кінця 2024 року? Немає для цього передумов. Ворог має успіхи на Покровському напрямку протягом серпня, дійсно веде стрімкі наступальні дії, але це не означає, що він наближається до захоплення всієї Донецької області", - наголосив Мусієнко.

Яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія готує великий наступ на нову область. Стало відомо, що командування країни-агресорки Росії навесні 2025 року може почати наступ на Дніпропетровську область. Завдання таких операцій - виснажити ресурс противника й утворити або розкрити тріщини в лавах ворога.

Прискорилося просування росіян у напрямку Покровська. Британська розвідка вважає, що швидкість просування противника уповільниться, як тільки росіяни потраплять у район житлової забудови населеного пункту. Захоплення Росією вузла логістики - імовірно, змінить для Сил оборони наявні лінії поставки зброї.

У РФ буде три напрямки для наступу, якщо вони захоплять Покровськ. Майор ЗСУ Максим Жорін попереджає про можливість атаки РФ на півдні, де росіяни можуть намагатися оточити українське угруповання, а також не відкидає варіанту наступу ворога на Дніпропетровську область.

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