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Начштабу "Азову" розповів про майбутні плани РФ, якщо вона захопить Покровськ

Степан Гафтко
3 вересня 2024, 02:45
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Російські загарбники, у разі захоплення Покровська, підуть на Краматорськ та Слов'янськ.
Начштабу 'Азову' розповів про майбутні плани РФ, якщо вона захопить Покровськ
Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот з відео

Росіяни мають величезну перевагу у живій силі на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то далі підуть на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич в розмові із The Times.

Військовий зазначив, що коли на Покровському напрямку росіяни почали агресивно та швидко наступати, то його бійців перекинули з-під Лиману до Нью-Йорка. Також він підкреслив, що не розуміє тактики "атак в лоб".

відео дня

"Ми повинні були б наступати від Нью-Йорка, через виступ, і оточити їх. Натомість ми самі потрапимо в оточення. Перевага росіян у живій силі тут величезна. Вони звикли висилати невеликі підрозділи з двох-чотирьох солдатів, щоб зв'язати противника на землі, і поки ми бігаємо за чотирма хлопцями, вони просуваються в іншому місці. Тактика самогубна, але ефективна. І вони можуть собі це дозволити. У них 120 мільйонів людей", - пояснив Кротевич.

Крім того, начштабу показав журналістам унікальні кадри, на яких видно, що українські бійці спеціально підпалили шини, щоб викурити окупантів із їхніх позицій.

Начштабу 'Азову' розповів про майбутні плани РФ, якщо вона захопить Покровськ
Покровськ/ Інфографіка: Главред

За словами Кротевича, на цьому напрямку окупанти втрачають дуже багато особового складу, в кілька разів більше ніж українські війська. Але росіяни постійно поповнюють запас живої сили.

За його словами, втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу, однак час на зміну курсу спливає. "Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони знаходилися у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою", - підкреслив боєць.

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, раніше британська розвідка в неділю, 1 вересня, відзначила прискорення просування російських окупантів у напрямку Покровська. Стрімкий рух ворога відбувся протягом останнього тижня.

Стало відомо, що Українські військові відступили з населеного пункту Новогродівка в Покровському районі Донеччини. Про це заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, що військові експерти та аналітики вважають, що Росія своїм наступом на Покровськ старається деморалізувати не лише українську армію, але і населення України.

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