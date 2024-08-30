Наступ РФ на Покровськ: окупанти проводять дві операції для оточення ЗСУ

Армія РФ здійснює дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ і намагається оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.

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Росіяни знову намагаються оточити українські позиції на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, understandingwar.org

Російська окупаційна армія проводить дві тактичні операції перед тим, як почати інтенсивні наступальні дії на місто Покровськ у Донецькій області.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, перша тактична операція проводиться вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограда і просування до околиць Покровська.

Друга тактична операція - уздовж лінії Селидове-Українськ-Горняк на південний схід від Покровська, спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив 29 серпня, що найінтенсивніші бої на Покровському напрямку тривають на східних околицях Гродівки (на схід від Покровська), на південний захід від Гродівки біля Красного Яру, у межах Новогродівки (на південний схід від Покровська) і безпосередньо на схід від Селидового біля Михайлівки (на південний схід від Покровська).

Останніми днями ISW спостерігала російські успіхи в цих районах.

Нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій у цьому районі.

Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.

Карта боїв на Покровському напрямку / understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що відбувається на Покровському напрямку - останні новини

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські захисники продовжують утримувати оборону. У місті Покровськ Донецької області триває евакуація, закриваються відділення банків, а також запроваджуються обмеження на пересування містом. Найближчими днями ситуація на Покровському напрямку залишатиметься такою ж важкою.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже наступного тижня або через тиждень побачимо перші бої за місто Покровськ.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

За останніми даними Deep State, російська окупаційна армія має успіхи в Донецькій області - вони просунулися в районах шести населених пунктів.

28 серпня аналітики моніторингового каналу Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила села Мемрик і Калинове Покровського району і просунулася на цьому напрямку.

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