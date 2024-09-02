Коли сповільниться наступ армії РФ на Покровському напрямку: прогноз розвідки Британії

Окупанти нарощують темпи наступу на цьому напрямку.

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У британській розвідці спрогнозували, коли сповільниться наступ армії РФ на Покровському напрямку/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Російська окупаційна армія упродовж минулого тижня прискорила свій наступ до Покровська на Донеччині, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів.

Темп просування російських загарбників може стати повільнішим, якщо окупанти увійдуть до житлових районів міста. Такий прогноз зробила британська розвідка.

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У розвідці Великої Британії вважають, що захоплення міста Покровськ може сильно вплинути на лінії постачання, якими зараз користуються українські військові. Внаслідок цього такі лінії постачання можливо доведеться перенаправити і вони стануть довшими, що ускладнить поповнення запасів до ключових опорних пунктів захисників України між Часовим Яром і Вугледаром.

"На інших напрямках фронту на сході та півдні України оперативна ситуація залишається без суттєвих територіальних змін із низьким темпом бойових дій", – додали у британському відомстві.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Що відомо про Покровськ/ Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку – останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов висловив думку, що армія РФ загрузне в промзоні. Військовий експерт Владислав Селезньов зробив свій прогноз стосовно ймовірної окупації Покровська.

Також раніше майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що окупація Покровська розв'язує руки Путіну, і пояснив, чи є небезпека для Дніпра. За його словами, існує версія, що після окупації Покровська, ворог візьметься за ще одне велике місто.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розкрив план ворога і зазначив, що просування до Покровська – це кульмінація операції РФ. Росіяни хочуть просунутися до Покровська, але там за останні дні просування є мінімальними, що свідчить про те, що ЗСУ отримали підсилення, розповів Сергій Згурець.

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