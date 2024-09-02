Дніпро в небезпеці: майор ЗСУ дав невтішний прогноз через наступ окупантів

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то тоді ситуація стане складнішою і небезпечнішою в Дніпрі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
Він переконаний, що Дніпро може перетворитися на Харків, який російські окупанти щодня знищують ракетами, бомбами та дронами.
"Безумовно. Якщо росіяни підійдуть на відстань, з якої до Дніпра діставатимуть їхні КАБи або далекобійна артилерія, звісно, вони завдаватимуть ударів. Це очевидно", - сказав Гетьман.відео дня
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили по кожному напрямку на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.
Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.
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