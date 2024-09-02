Дніпро в небезпеці: майор ЗСУ дав невтішний прогноз через наступ окупантів

Ситуація в Дніпрі може стати складнішою в разі захоплення Покровська.

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Що буде з Дніпром після захоплення Покровська / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Захід

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то тоді ситуація стане складнішою і небезпечнішою в Дніпрі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він переконаний, що Дніпро може перетворитися на Харків, який російські окупанти щодня знищують ракетами, бомбами та дронами.

"Безумовно. Якщо росіяни підійдуть на відстань, з якої до Дніпра діставатимуть їхні КАБи або далекобійна артилерія, звісно, вони завдаватимуть ударів. Це очевидно", - сказав Гетьман. відео дня

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили по кожному напрямку на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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