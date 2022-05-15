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ЗСУ успішно рухаються до кордону з РФ на Харківщині - ворог веде на бій призваних до "ЛДНР" - Генштаб

15 травня 2022, 21:10

Окупаційні війська Росії обстріляли населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка.

військові, ВСУ, війна
Війська РФ намагаються перешкодити ЗСУ вийти до кордону - Генштаб / Фото Reuters

Армія Росії на Харківському напрямку зосередила основні зусилля на спробах утримати зайняті позиції і не допустити просування сил оборони України до українсько-російського кордону. Там окупанти використовують підрозділи, які були сформовані з тих, кого мобілізували на захоплених російсько-терористичними військами районах Донбасу. Також окупанти вели вогонь у напрямку населених пунктів Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з оперативною інформацію Генштабу, на Харківському напрямку війська РФ намагаються утримати зайняті позиції і не допустити виходу ЗСУ до державного кордону. Ворог використовує військові підрозділи, сформовані з призваних під час "мобілізації" на окупованому Донбасі.читайте такожЗСУ на Харківщині женуть війська РФ до кордону і готуються звільняти інші території - Синєгубов

"На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначили в Генштабі.

Крім того, російські окупанти систематично вели вогонь по населених пунктах Російські Тишки, Тернова і Петрівка. Також вони намагаються атакувати в районах населених пунктів Довгеньке і Богородичне, але безуспішно.

"Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне", - вказали в Генштабі ЗСУ.

Дивіться онлайн новини Харкова

ЗСУ звільняють Харківську область від окупації Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня оголосив про початок тактичних контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили про звільнення низки населених пунктів у Харківській області – Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги та частини села Черкаські Тишки.

ЗСУ звільнили і Циркуни на Харківщині, звідки російські окупанти вели вогонь по місту Харкову.

У 227 батальйоні Терроборони ЗСУ зробили заяву про деокупацію Верхнього Салтова, Замуловки, Байрака і Рубіжного.

14 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія відводить свої війська від Харкова. Однак загарбники все ще намагаються утримати раніше зайняті позиції і маршрути забезпечення.

У американському Інституті досліджень війни вважають, що окупанти РФ вирішили залишити позиції навколо Харкова і туди вже не повертатимуться. На думку аналітиків, Україна вже виграла битву за Харків, оскільки не дозволила оточити і захопити місто.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на Ізюмському напрямку армії України вдалося значно відтіснити ворожі окупаційні підрозділи. За його словами, з військової точки зору це означає появу ознак початку величезного перелому на напрямку головного удару.

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ЗСУ Харківська область війська Росії ЛДНР Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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