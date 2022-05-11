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ЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб

11 травня 2022, 16:01

На окремих напрямках сили окупантів Росії перевершували можливості ЗСУ в 10 разів, сказав Олексій Громов.

ВСУ
Армія України продовжує відбивати атаки військ Росії / Макс Левін

Війська РФ після невдалого штурму в районі Харкова перейшли до оборони. На харківському напрямку у Збройних сил України є певні успіхи, відбувається звільнення населених пунктів. Ворог перейшов до оборонних дій і на Ізюмському напрямку. Завдяки злагодженим діям української армії ворожі війська перейшли до оборони і проводять дії зі стримування на Херсонському, Миколаївському та Мелітопольському напрямках. Найгарячіша ситуація наразі на Лиманському напрямку. На окремих рубежах сили противника перевершували можливості армії України в 10 разів, проте грамотні дії наших військових дозволили переламати хід подій. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу керівників і представників Міноборони в медіацентрі Укрінформ у вівторок, 11 травня, він розповів, що у російських військ було в 10 разів більше сил, ніж в української армії. Однак ЗСУ вдалося переламити хід подій і відбити атаки ворога завдяки кризовому плануванню, організованому заздалегідь, а також проведенню маневрів, пов'язаних з навчанням, забезпеченням і перегрупуванням.

читайте такожКонтрудар на Запоріжжі: ЗСУ зайняли нові рубежі, ворог відступив з втратамиЗа його словами, найгарячіша ситуація наразі на Лиманському напрямку. У районі Харкова противник після невдалої атаки перейшов до оборони. У Харківській області у армії України є ряд успіхів-вдається звільняти окуповані населені пункти. У бік Ізюма ворожі військові підрозділи також перейшли до оборонних дій.

"Найгарячіша ситуація відбувається на Лиманському напрямку. У районі Харкова противник після невдалого штурму перейшов до оборони. На Харківському напрямку у ЗСУ є певний успіх, звільняються населені пункти. На Ізюмському напрямку ворог теж перейшов до оборони і веде стримуючі дії", - зазначив Громов і додав, що противник перекидає війська на Луганський напрямок.

Крім того, він розповів про те, що сили оборони України проводили дії, спрямовані на звільнення територій на Херсонському, Миколаївському і Мелітопольському напрямку. Там ворог також перейшов до оборони.

"Внаслідок наших активних дій щодо звільнення окупованих територій на Херсонському, Миколаївському і Мелітопольському напрямку, противник перейшов до оборони, і реалізує дії зі стримування", - підкреслив Олексій Громов.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Росії в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що окупаційні війська мають намір захопити всі райони Донбасу, південні регіони України та створити коридор до окупованого Криму.

Спікер Банкової Олексій Арестович розповів, що війська України очікують важкого озброєння від Заходу. Воно повинно бути отримано до кінця травня-початку червня. Вже в середині червня ЗСУ можуть перейти в наступ на зайняті окупантами Росії території української держави. Ситуація на певних ділянках фронту може змінитися.

В американському Інституті вивчення війни раніше розповіли про контрнаступальні дії ЗСУ вздовж широкої дуги у Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону дозволив досягти певних успіхів. Відтепер армія України може відкинути війська ворога подалі від міста і створити можливості для проведення подальшої масштабної військової операції.

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