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Армія України атакує війська Росії під Ізюмом: з'являються ознаки перелому - Арестович

14 травня 2022, 23:51

Українським військовим вдалося відтіснити російські окупаційні війська на Ізюмському напрямку, сказав Олексій Арестович.

ВСУ, гармата
ЗСУ провели успішну контратаку проти військ Росії на Ізюмському напрямку - Арестович / УНІАН та ua.depositphotos.com

Сили оборони України продовжують проводити тактичні контратаки проти окупаційних військ Росії. На Ізюмському напрямку українським військовим вдалося суттєво відтіснити ворожі підрозділи. З військової точки зору така ситуація може означати появу ознак величезного перелому на напрямку головного удару. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі програми Фейгін Live він сказав про те, що ЗСУ зуміли відтіснити ворожі війська на Ізюмському напрямку. Тактика українських військових підрозділів виявилася успішною.

читайте такожАрмія України б'є війська РФ біля Харкова та Херсона: наближається переломний момент у війні - експертЗа його словами, наші війська вперше з 4 квітня пішли в невелику контратаку на цій ділянці бойових зіткнень. Окупантів зупинили на напрямку головного удару і відтіснили.

"Ми перейшли в маленьку контратаку на Ізюмському напрямку. Вперше з моменту початку цієї операції (з 4 квітня), наші зупинили їх на напрямку головного удару і контратакували і відтіснили", - пояснив Арестович.

Також він підкреслив, що з військової точки зору це ознаки намітився величезного перелому на напрямку головного удару.

Дивіться ефір Фейгіна та Арестовича 14 травня

Бої на Ізюмському напрямку Харківської області

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Ізюмський напрямок Харківської області залишається найгарячішою точкою. За його словами, українські війська перейшли в контрнаступ, а ворог за деякими напрямками відступає.

У Борівській селищній раді розповіли, що російські окупаційні війська під Ізюмом відходять з позицій, які займали раніше, у бік кордону Росії.

"Ймовірно, це пов'язано з переміщенням лінії фронту в результаті контрнаступу ЗСУ: гучні вибухи вночі і вранці були чутні з боку Підвисокого, Бугаївки, Куньє", - наголошується в повідомленні.

При цьому рух окупаційних російських військ проводиться в напрямку Донбасу, частина сил загарбників повертається через Борову. У напрямку Куп'янська з пошкодженою військовою технікою.

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ЗСУ Харківська область війська Росії Ізюм Олексій Арестович війна Росії та України
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