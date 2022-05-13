Окупанти загубилися біля позиції ЗСУ під Харковом: на цьому їх "спецоперація" закінчилася

Російські солдати випадково вийшли прямо на наших бійців.
Бійці ЗСУ знищили двох окупантів біля села Перемога Харківської області. Вони самі вийшли на позиції наших військових.
Відео з місця подій опублікував журналіст Юрій Бутусов.
"Ми собі думаємо, що це - десантники. Але екіпірування у них хороше - каски не залізні, з усіма обвісами... У нас тут точка. Вони йшли з Українки... Йшли на такому розслабоні - зовсім не схоже на ДРГ. І все... Обидва тюлені кацапські", - розповіли українські воїни.
Раніше українські військові знищили базу Збройних сил Росії з арсеналом ракет застосовуючи вітчизняний ударно-розвідувальний безпілотник.
Також повідомлялося, що у Харківській області українські військові провели успішну операцію зі знищення ворога, відвернувши його увагу хитрим маневром. Щоб одні підрозділи могли успішно піти в контрнаступ, кілька інших відволікали на себе увагу, імітуючи наступ зі свого боку.
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