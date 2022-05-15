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Окупанти відмовилися від Харкова, але місто має бути "фортецею" - Жданов

15 травня 2022, 06:39

У Росії відмовилися від Харківського напрямку у зв'язку з тим, що у них не вистачає військ, щоби підтримувати його в належній боєздатності.

Харків
Харків повинен надалі постійно перебувати в стані оборони / Колаж УНІАН, Reuters

Російські окупанти фактично відмовилися від Харківського напрямку, тому що їм не вистачає військ. Вони змушені звужувати свої можливості з підтримки боєздатності на окремих напрямках.

Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

За його словами, східні околиці самого Харкова повинні виглядати як фортеця і бути готовими до оборони.

"Вони фактично відмовилися від цього (Харківського, – ред.) напрямку у зв'язку з тим, що перше – у них не вистачає військ, щоби підтримувати його в належній боєздатності й з належним бойовим потенціалом. І вони, до речі, перекидають ці батальйонно-тактичні групи, частково виводять на переформування. А ті, які частково ще зберігають якусь боєздатність, вони перекидають саме на Сєвєродонецький напрямок", - розповів експерт.

"У них все менше і менше сил. Тому вони змушені звужувати свої можливості з підтримки боєздатності за окремими напрямками", - зазначив Жданов.

Експерт упевнений, що Харків повинен надалі постійно перебувати в стані оборони.

"Східні околиці Харкова повинні виглядати, як фортеця і бути готовими. Тому що відстань від російського кордону дуже мали. Хоча поки не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань навпроти Харкова, проте пильність втрачати не варто", - застеріг військовий експерт.

Як писав Главред, вранці 14 травня в Генштабі ЗСУ написали, що російські загарбники відводять свої війська від Харкова. Наразі в області ворог не проводить активних бойових дій. Окупанти ще намагаються утримати маршрути постачання і деякі позиції.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вчора розповів, що Сили оборони України продовжують проводити тактичні контратаки проти окупаційних військ Росії. На Ізюмському напрямку українським військовим вдалося суттєво відтіснити ворожі підрозділи. З військової точки зору така ситуація може означати появу ознак величезного перелому на напрямку головного удару.

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