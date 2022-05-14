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Армія України б'є війська РФ біля Харкова та Херсона: наближається переломний момент у війні - експерт

14 травня 2022, 20:23

ЗСУ перерізають одну з основних ліній постачання російського військового угруповання у Ізюмі, вважає Майкл Мартін.

армія України
ЗСУ звільняють Харківську область і заважають Росії анексувати Херсонщину - експерт / Reuters

Наступ військ Росії на півдні і сході досягл піку. Відтепер російські військові підрозділи переходять в оборону, а ЗСУ – в атаку. У війні наближається переломний момент, і це особливо помітно на двох напрямках – Харків та Херсон. На харківському напрямку ворожа артилерія майже відтіснена від міста, а на одній з локацій їх й зовсім відкинули на 2-3 кілометри від україно-російського кордону. Наступ українських військ дозволив перерізати одну з основних ліній забезпечення угруповання окупантів у Ізюмі. Про це заявив військовий експерт, вчений Королівського коледжу Лондона Майкл Мартін.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що переломний момент на війні Росії проти України стає все ближче. Наступ російських військ досяг свого піку, і наразі вони перейшли до наступу.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб"Ми наближаємося до переломного моменту у війні в Україні. За останній тиждень або близько того ми стали свідками того, як російський наступ почав досягати свого піку на сході і півдні України. Тобто: вони перейшли від наступу до оборони (навпаки, українці перейшли від оборони до наступу)", - зазначив Мартін.

За його словами, ситуація найбільш помітна щодо обстановки в напрямку двох міст - Херсона та Харкова.

У першому випадку ЗСУ відтіснили окупантів РФ до міста, що може ускладнити анексію Москвою цієї території.

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"Херсон - там українці відтіснили росіян до міста. Якщо такі дії продовжаться, це ускладнить заплановану анексію Росією", - зазначив експерт.

Що стосується Харкова, українські війська майже відтіснили росіян із зони артилерійського обстрілу міста. В одному місці окупантів відкинули на 2-3 кілометри від українсько-російського кордону.

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"ЗСУ майже витіснили війська РФ із зони артилерійського обстрілу міста. В одному місці вони навіть відтіснили росіян на 2-3 км від міжнародного кордону", - сказав він.

Крім того, контрнаступальні дії сил оборони України дозволили перерізати одну з ліній забезпечення російського військового угруповання на Ізюмському напрямку.

"Що ще більш важливо, цей український наступ надає можливість перерізати одну з основних ліній постачання, що йде з Росії до її військ у Ізюмі", - підкреслив Майкл Мартін.

Армія України звільняє Харків від військ Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня заявив, що війська України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Генштаб ЗСУ повідомляв про звільнення низки населених пунктів – Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково та Перемоги.

Пізніше сили оборони України звільнили Цупівку Харківської області, звідки окупанти РФ обстрілювали Харків.

Пізніше у 227-му батальйоні територіальної оборони армії України розповіли про звільнення чотирьох населених пунктів у Харківській області – Верхнього Салтова, Замуловки, Байрака та Рубіжного.читайте такожКонтрудар ЗСУ під Ізюмом: окупанти відходять до кордону РФ

14 травня в Генштабі ЗСУ заявили, що Росія відводить свої війська від Харкова. Однак окупанти все ще намагаються утримати деякі позиції і маршрути забезпечення.

Аналітики Американського Інституту досліджень війни вважають, що загарбники РФ, схоже, вирішили залишити свої позиції навколо Харкова і не намагаються їх утримати. Ймовірно, Україна вже виграла битву за Харків – українські війська не дозволили армії РФ оточити місто або його захопити.

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