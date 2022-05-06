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Зачистка Харківщини: ЗСУ вибили рашистів з п'яти населених пунктів

6 травня 2022, 20:55

Окупанти блокують окремі населені пункти Харківської області, інтенсивно обстрілюючи українські позиції.

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ЗСУ звільняють Харківщину від рашистів / УНІАН

Найбільша активність російської окупаційної армії продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

Окупанти блокують окремі віддалені населені пункти Харківської області, інтенсивно обстрілюють українські позиції, в тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, безуспішно намагалися наступати в напрямку с. Нова Дмитрівка.

Також окупанти безуспішно намагалися встановити контроль над р. Рубіжне та С.Воєводівка, Луганської області на Сєвєродонецькому напрямку, провели розвідку боєм у напрямку с. Пречистівка Донецької області, успіху не мали, відступили.

У той же час, за результатами наступу підрозділами Сил оборони України в Харківській областю був відновлений контроль над селами:

  • Олександрівка;
  • Федорівка;
  • Українка;
  • Шестаково;
  • Перемога.

Частково відновлено контроль над селом Черкаські Тишки.

"Противник не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Ворог завдає ракетних ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та житлових районах населених пунктів нашої держави ... Противник продовжує нести суттєві втрати в особовому складі та техніці", - йдеться у зведенні.

читайте такожОркам вломили на Донбасі: ЗСУ знищили ворожу техніку разом з окупантами

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Харківська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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