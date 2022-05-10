ЗСУ вибили окупантів з 4 населених пунктів на Харківщині – триває контрнаступ

Також загарбники масово залишають села Борову і Богуславку і рухаються до міста Куп'янськ.
На Харківщині захисники України звільнили чотири населені пункти – села Верхній Салтів, Замулівка, Байрак, Рубіжне.
Про це повідомив 227-й батальйон Територіальної оборони Збройних сил України у Facebook. Звільнити села вдалося внаслідок успішного контрнаступу.
У той же час у Борівській селищній раді розповіли, що російські війська з 8 травня масово залишають села Борову і Богуславку. Вони рухаються в напрямку міста Куп'янськ Харківської області.
Проте, як свідчить аерофотозйомка, велика кількість особового складу і техніки російських загарбників продовжують залишатися у селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтін.
У захоплених росіянами населених пунктах окупанти осідають у порожніх будинках місцевих жителів, а також в об'єктах соціальної інфраструктури. У Борівській сільраді також припустили, що в загарбників проблеми із продовольством. Про це свідчить те, що вони відловлюють на вулицях домашню птицю. Крім цього, окупанти відбирають у місцевих жителів або обмінюють свиней і продукти харчування.
Раніше повідомлялося, що війська України під час боїв з російськими військовими на Харківщині розтрощили три САУ ворога. В одній з САУ здетонував весь боєзапас, стався вибух, а вибухова хвиля від нього розійшлася на сотні метрів.
Крім цього, у Харківській області в селі Циркуни українські військові завдяки злагодженим діям оточили російських окупантів. Після цього у загарбників не залишилося іншого виходу, і 21 окупант здався у полон.
Також повідомлялося, що російські військові знову обстріляли Харківщину. Внаслідок бойових дій загинули три людини, ще дев’ять – поранені.
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