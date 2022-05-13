"Звір з Алеппо": журналісти CNN назвали ім'я генерала РФ, який знищував Харків

Олександр Журавльов і Володимир Путін / CNN

Обстріл Харкова, в тому числі з РСЗВ із застосуванням касетних боєприпасів, здійснювала 79-а реактивна артилерійська бригада, яка базується в Бєлгородській області.

Вона підпорядковується генерал-полковнику Олександру Журавльову. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Журналісти зазначають, що таку ж тактику російський генерал застосовував під час війни в Сирії.

Що відомо про генерала Журавльова

Відзначається, що рашистський генерал в минулому був тричі відправлений до Сирії. Під час свого другого перебування, в липні 2016 року, він керував захопленням східного Алеппо, яке контролювали повстанці.

Крім того, під час його командування, з 10 вересня по 10 жовтня 2016 року, місто 137 разів обстрілювали касетними боєприпасами, що на 791% більше, ніж середня кількість атак касетними боєприпасами за попередні вісім місяців.

Путін змінив командувача наступом

Раніше стало відомо, що російський диктатор змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу-генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.

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У США відреагували на призначення Росією генерала Олександра Дворнікова новим командувачем наступом на Україну. У Сполучених Штатах стверджують: варто очікувати, що новий Головнокомандувач буде здійснювати нові жорстокі атаки на мирних жителів, адже він вже став відомий такою поведінкою на інших театрах бойових дій, зокрема, в Сирії.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Федоров розповів, що Росія в останні два тижні через свої військові провали переглянула стратегічні цілі війни в Україні. Якщо спочатку Кремль ставив собі завдання захопити Київ та інші великі міста, змістити керівництво України і призначити на їх місце нових персонажів, які будуть лояльні до Росії, то тепер такі завдання вже не ставляться. Зараз новою метою Путіна є досягти військового успіху на Донбасі.

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