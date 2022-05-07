ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині і відбили атаку: ворог відступив з втратами

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вернопілля, успіху не мав.
На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються не допустити просування Збройних сил України до державного кордону.
"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Також ворог посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву та здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.
"В результаті наступу підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни", - наголошується в оперативному зведенні.
Разом з тим, противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вернопілля, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.
"На Сіверському напрямку певні підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.
При цьому на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
"Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури нашої держави", - додали в Генштабі.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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