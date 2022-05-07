ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині і відбили атаку: ворог відступив з втратами

ЗСУ звільняють Україну від рашистів / Фото Reuters

На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються не допустити просування Збройних сил України до державного кордону.

"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Також ворог посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву та здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.

"В результаті наступу підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни", - наголошується в оперативному зведенні.

Разом з тим, противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вернопілля, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

"На Сіверському напрямку певні підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.

При цьому на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

"Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури нашої держави", - додали в Генштабі.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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