Україна виграла битву за Харків: армія РФ кидає свої позиції і відводить війська – Генштаб ЗСУ

Армія РФ кидає позиції і відводить війська від Харкова/ Reuters

Російські загарбники відводять свої війська від Харкова. Зараз в області ворог не проводить активних бойових дій.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Окупанти ще намагаються утримати маршрути постачання і деякі позиції.

"На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW), російські окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова. Вони упорядковано відводять свої сили, навіть не намагаючись утримати позиції. На цьому напрямку уже немає повномасштабних боїв за населені пункти.

Зазначається, що, швидше за все, Україна вже виграла битву за Харків. ЗСУ не дозволили окупантам оточити місто, не кажучи вже про його захоплення.

Спеціалісти називають ціллю ЗСУ зараз порушити комунікації між Білгородською областю та силами противника, які діють на Ізюмському напрямку. Адже росіяни намагатимуться втримати лінію на захід від Вовчанська, щоб таким чином захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма.

Ситуація на інших напрямках в Україні

Російські загарбники, за даними американського Інституту дослідження війни, основні зусилля кидають на те, щоб оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Військові РФ, які намагалися наступати з боку Попасної, не змогли суттєво просунутися упродовж доби.

Також загарбники відновили наступ в напрямку Слов'янська, проте за добу 13 травня успіху там не досягли.

Окупанти також ще раз намагалися штурмувати Олександрівку, ймовірно, намагаючись форсувати Сіверський Донець, проте їхній наступ вкотре не увінчався успіхом. Якщо російські війська компенсують втрати, то можуть продовжити наступ в широкому масштабі.

Раніше повідомлялося, що на території Харківської області тривають запеклі бої. Як повідомив радник Голови ОП України Олексій Арестович, російські війська відійшли від Харкова і подекуди відступили до кордону.

Нагадаємо, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. У британській розвідці повідомляють, що такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

Дивіться онлайн новини Харкова:

Читайте також: