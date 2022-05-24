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ЗСУ знищили російську техніку на 13 млрд доларів: названі найдорожчі втрати

24 травня 2022, 14:38

Найдорожчою втратою став російський крейсер "Москва" за 750 млн доларів.

окупанти, російська техніка
Росія втратила військову техніку на 13 млрд доларів / Макс Левін, Reuters

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила військову техніку щонайменше на 13 млрд доларів. Лише в перший час після вторгнення РФ щотижня втрачала не менше 1,5 млрд доларів. Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, лише за останній тиждень війни українські військові знищили ворожу техніку на суму 400 млн доларів.

Загалом ЗСУ знищили російську техніку:

  • літаки і вертольоти - 6 млрд доларів;
  • танки і бойові броньовані машини - 4 млрд доларів;
  • кораблі і катери - 1 млрд доларів;
  • решта техніки - 2 млрд доларів.

Найдорожчою втратою став російський крейсер "Москва" за 750 млн доларів.

"Завдяки цьому "Укрпошта" зірвала джекпот. Через день після випуску марки з крейсером "Москва" наші військові вразили це вороже судно. Як наслідок, за маркою вишикувалися черги і проводилися Аукціони. І тільки "Укрпошта" заробила на цій марці $1 млн", - йдеться в повідомленні.

Знищення десантного корабля "Саратов" принесло Росії збитки в розмірі 400 млн доларів. Він затонув 24 березня після того, як його обстріляли українські військові.

Третім одним з найдорожчих об'єктів став десантний літак Іл-76 вартістю 86 млн доларів. Його збили ще 26 лютого з російським десантом на борту.

Британська розвідка стверджує, що Збройні Сили України за перші три місяці російського вторгнення знищили кількість окупантів РФ, яка дорівнює кількості втрат СРСР у війні в Афганістані за 9 років.

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За даними Генштабу з початку повномасштабної війни в Україні було ліквідовано 29 350 російських солдатів. ЗСУ знищили 1302 ворожих танків, 3194 бойових броньованих машин, 606 артилерійських систем, 205 літаків і 170 вертольотів, 480 безпілотників, 13 кораблів і катерів.

Нагадаємо, нещодавно бійці ВСУ в Миколаївській області знищили російський військовий літак за 50 млн доларів. Після нищівного удару від нього залишилася лише купа металобрухту.

Під Харковом бійці Збройних сил України ударом зі шведського протитанкового гранатомета Карл Густав завдали нищівний удар по новому російському танку Т-90М прорив. Бойову машину окупантів розбили військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

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