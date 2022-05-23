"Вибух на виході з атаки": ЗСУ знищили генерала авіації РФ, який бомбив українські міста

Канамат Боташев

Бійці Збройних сил України в Луганської області збили літак російських окупантів Су-25, за штурвалом якого перебував генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Як пише Мілітарний, російський окупант був ліквідований в результаті попадання Stinger в літак РФ в районі Попасної.

Коментатори в російських соцмережах визнають, що Боташев був знищений після того, як скидав некеровані заряди на мирні українські міста.

"Перший захід НАР-и (некерована авіаційна ракета, - ред.), другий бомби. Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі", - розповідають подробиці знищення генерала-рашиста.

Не виключено, що Ботишев став найманцем у ПВК Вагнер. Про наявність у цього ПВК власної штурмової авіації повідомляли російські Telegram-канали.

"Чутки про авіацію над Попасною з нетрадиційним для ПКС Росії і ВПС України маркуванням таки з'явилися. У світі зараз тренд на каршерінг, оркестр вже давно користується плейншерінгом, хто в темі, той знає", - писали росЗМІ.

Що відомо про скандального генерала-рашиста

Канамат Боташев – генерал-майор Збройних Сил Російської Федерації, 1959 р. н.

Був звільнений з лав армії ще в 2013 році. Боташев був фігурантом кримінальної справи. Йому інкримінували знищення бойового літака Су-27.

За інформацією Нової газети Боташев в 2012 році прибув до військової частини 23326-2, де попросив її командира Євгена Олійника, свого товариша, "покатати" на Су-27УБ. Боташев сів у крісло другого пілота і разом з Олійником вони здійснили кілька маневрів у повітрі. Однак Боташев захотів виконати фігуру вищого пілотажу "дзвін", після чого пілоти втратили контроль над машиною і катапультувалися. Їх обох звільнили з лав армії.

До цього Боташев командував авіабазою "Балтімор" у Воронежі. Раніше там базувалися бомбардувальники Су-24 і перехоплювачі МіГ-25. В даний час-бомбардувальники Су-34.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

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