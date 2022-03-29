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Українці знищили корабель" Саратов " у Бердянську зброєю, що не призначена для боїв на морі - СБУ

29 березня 2022, 09:45

Генерал СБУ Віктор Ягун нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові вже провели кілька таких блискучих операцій.

Корабель
Корабель "Саратов" / Virtual-sevastopol

Українські військовослужбовці знищили російський великий десантний корабель "Саратов" зі зброї, яка в принципі не призначена для ведення бойових дій на морі. Йдеться про тактичні ракетні комплекси "Точка-У". Про це в ефірі національного телемарафону розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

"Ніхто і ніколи не використовував таку зброю проти кораблів", - сказав офіцер.

Зокрема, ЗСУ вдарили ракетними комплексами залпового вогню по патрульному кораблю біля Одеси. Крім того, проти катера окупантів був використаний зенітно-ракетний комплекс.

Третій випадок-використання ракети модифікації "Точка-У" проти корабля окупантів "Саратов".

"Ці унікальні ситуації можуть вивчати, як можна було використовувати зброю, не призначену для бойових дій на морі", – підсумував Ягун.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися знімки знищеного захисниками України російського корабля в Бердянську.

Його зняли за допомогою супутників. На фотографіях видно, що судно частково затоплено.

Знімки були розміщені компанією Maxar Technologies.

"Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим поблизу і поруч з резервуарами для зберігання палива. Повідомлялося, що 24 березня судно було збито українськими силами", – підписали фото в компанії.

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російське вторгнення військовий корабель новини України
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