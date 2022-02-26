ЗСУ збили другий Іл-76 окупантів з російськими десантниками

Російські окупаційні війська втратили 11 вертольотів, три винищувачі і два штурмовики.
Протиповітряна оборона Повітряних Сил України за останню добу знищила ще один ворожий військово-транспортний Іл-76 МД з десантом.
Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ і два штурмовики Су-25.
Раніше повідомлялося про те, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бійці ЗСУ збили ворожий літак в районі Василькова Київської області, уточнили в Генштабі.
Автор: Олексій Тесля