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Військові РФ з крейсера Москва, який знищували ЗСУ, пропонували захисникам Зміїного здатися

24 травня 2022, 12:39

Окупанти озвучували російську пропаганду і пропонували українцям, мовляв, квартири, хороші зарплати і пенсії.

Ракетний крейсер Москва
Ракетний крейсер Москва затонув після удару ЗСУ українськими ракетам Нептун / Фото Вікіпедія

Моряки з крейсера "Москва", які взяли в полон українських прикордонників на острові Зміїний, пропонували їм здатися перед тим, як була озвучена легендарна фраза про "російський військовий корабель". Росіяни обіцяли українцям нібито квартири, хорошу зарплату і пенсію. У квітні військовий корабель було потоплено силами ЗСУ, які завдали по ньому ударів ракетами Нептун.

Військовий кореспондент 1+1 Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував відповідний аудіозапис. На ньому чутно, як українським прикордонникам пропонують здатися.

читайте такожКорабель послав не Грибов: стало відомо про долю справжнього автора фрази про маршрут крейсера РФ"Вперше публікуюються заклики з тоді ще цілого крейсера Москва, які почули прикордонники острова Зміїний, перед тим, як відповісти легендарною фразою про "русский корабль". Росіяни пропонують здатися, отримати квартири, гарну зарплатню і пенсію. Відповідь відчайдушного прикордонника окупантам тепер знає весь світ", - написав журналіст.

Пропаганда Росії від моряків крейсера Москва

На аудіозаписі чутно, як російські військові озвучують пропагандистські наративи Москви про війну і пропонують українцям здатися в полон. В обмін вони обіцяють нібито стабільні зарплати, житло, пенсії і "життя у великій країні".

"У вас є всі шанси на нормальне, чесне життя без участі в черговій братовбивчій війні в інтересах заокеанських господарів. Якщо ви відмовитеся від участі в братовбивчій війні і виберете правильну сторону, то у вас буде можливість гідно влаштувати ваше життя на громадянці або продовжити службу в ЗС РФ з перспективою кар'єрного зростання, стабільною заробітною платою, вирішити житлові проблеми, отримати хорошу військову пенсію у похилому віці, жити в єдиній великій країні", - йдеться на запису.

Причому загарбники просять українців, мовляв, прийняти "вірне рішення".

"Залишайтеся живими і живіть правильно! Для цього достатньо тільки повідомити на 17-му каналі про свою згоду підняти білий прапор і діяти згідно з подальшими нашими вказівками, розрядити зброю, припинити зв'язок зі своїм командуванням", - підкреслюється у вимозі росіян.

Крах крейсера "Москва" після ракетного удару ЗСУ

На флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва" 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння стали удари по кораблю армією України ракетами українського ПТРК Нептун. Крейсеру були нанесені серйозні пошкодження - корабель, що знаходився в 25 милях від острова Зміїний, втратив хід.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що флагманський корабель ЧФ РФ "Москва" затонув. Як сказав чиновник, це найбільша поразка Росії з часів Другої світової війни.

У Міністерстві оборони РФ тоді сказали, що крейсер Москва отримав значні пошкодження. Однак те, що судно затонуло, або по ньому було завдано удару українськими ракетами Нептун, у відомстві не сказали.

У ВСУ підтвердили удар по крейсеру Москва. Корабель зазнав серйозної шкоди і почав йти на дно.

Пізно ввечері 14 квітня в Міноборони Росії заявили, що крейсер Москва затонув.

"При буксируванні крейсера Москва до порту призначення через пошкодження корпусу, отриманих під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив остійність. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - підкреслили у військовому відомстві.

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Зміїний війна Росії та України крейсер Москва
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