Українські воїни знищили підрозділ псковських десантників армії РФ разом з технікою/ Командування ДШВ ЗСУ

Бійці ЗСУ ліквідували підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупаційної армії РФ. Було знищено 14 загарбників і дві одиниці техніки – бойові броньовані машини.

Окупантів "відправили на концерт Кобзона" львівські десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України. Про це повідомляє командування ДШВ ЗСУ.

"В особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії. І відтепер, зв'язок він точно вже ніде не організує", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.

Нагадаємо, у Луганській області підрозділ українських Десантно-штурмових військ спільно з нацгвардійцями вперше в історії знищив російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".

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