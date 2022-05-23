УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні окупанти РФ зазнали втрат, як СРСР в Афганістані за 9 років - розвідка Британії

23 травня 2022, 08:44

До сумного для російських окупантів результату призвело поєднання поганої тактики з обмеженим прикриттям з повітря.

війна в Україні, російська техніка Техніка окупантів
Знищена техніка РФ в Україні / Reuters

Збройні сили України за перші три місяці російського вторгнення знищили число окупантів РФ, порівнянне з кількістю втрат СРСР у війні в Афганістані за 9 років.

В огляді британської розвідки про війну, який публікує Міноборони Британії в Twitter, аналізуються причини провалу армії РФ в Україні.

Відзначається, що до сумного для російських окупантів результату призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим прикриттям з повітря, відсутність гнучкості і командного підходу, який готовий посилювати невдачі і повторювати помилки.

Підкреслюється, що внаслідок зростання кількості жертв в Україні втрати РФ будуть ставати все очевиднішими, а суспільне невдоволення війною в Росії і бажання його озвучити можуть зрости.

false

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте такожЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: у окупантів втрати

Читайте ще:

війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:11

Світ був готовий віддати Україну Росії, або Чому Путін розпочав війну

09:00

Потужний ракетний удар РФ по Україні: стало відомо про жертви та руйнуванняВідео

08:53

Армія РФ побоюється контратаки ЗСУ на Херсон і готується наступати на південь - ISWВідео

08:44

Путін зупиниться і почне торгуватися за окуповані території: Клімкін назвав умови

08:44

В Україні окупанти РФ зазнали втрат, як СРСР в Афганістані за 9 років - розвідка БританіїВідео

Реклама
08:28

Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2022: Близнюкам – випробування долі, Дівам – несподівані гроші, Стрільцям - віщі сни

07:59

Ексшеф британської розвідки спрогнозував терміни відходу Путіна і назвав наступникаВідео

07:40

Кремль звузив свої цілі у війні в Україні, перспективи перемоги тануть - The Washington PostВідео

07:33

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: в окупантів втратиВідео

06:39

РФ посилила угруповання в Чорному морі фрегатом Адмірал Макаров, загроза ракетних ударів зросла

06:29

Атака біологічною зброєю або випадковість: як пов'язані війна в Україні та спалах мавпячої віспиПогляд

05:45

Війська РФ провалюють битву за Донбас, а на інших напрямках йдуть в оборону - ЖдановВідео

05:15

Ігор Кондратюк розкритикував міф про "хороших русских": "Для мене це оксюморон"

04:45

Під 40 гривень за долар: що відомо про зліт курсу на "чорному" ринкуВідео

04:15

Як позбутися від плям на кухонних рушниках: найкращі домашні засоби

03:58

16-річна донька Ольги Фреймут похвалилася пишними формами в мініВідео

03:40

В Україні різко зміниться погода: синоптики зробили важливе попередженняВідео

03:10

В РФ закінчуються навіть старі ракети: чим вона далі воюватиме – відповідь експертаВідео

03:02

Єдиний син Потапа посварився з мамою-Горова назвала причину

02:34

Вічна "стурбованість" союзників України змінилася потужною підтримкою: експерт назвав несподівану причинуВідео

Реклама
02:26

Джонні Депп врятував Кортні Лав від передозування наркотиками

02:03

Гороскоп Таро на тиждень 23-29 травня: Ракам – успіх у справах, Скорпіонам – жага помсти, Стрільцям - борги

01:35

Полковник ЗСУ розповів, як саме росіяни помиляються щодо своїх баз у Криму

00:51

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

00:11

У Запоріжжі рашисти "віджимають" бізнес у супротивників "нової влади"

22 травня, неділя
23:44

Окупанти в Бучі спалили живцем трьох жінок і дитинуВідео

23:36

В Україні спростили правила отримання водійських прав: що змінилося

23:29

Путіну завдадуть смертельного удару: таролог розкрив терміни закінчення війни в УкраїніВідео

23:09

"Україна йому потрібна, а українці - ні": Юрій Горбунов поділився новою антивоєнною серією МасяніВідео

22:56

Мобілізація та бронь: хто може отримати відстрочку від призову

22:45

В Україні водіїв чекають нові штрафи: названо сумиВідео

22:36

Загроза оточення ЗСУ: експерт назвав новий напрямок головного удару РФВідео

22:12

У Миколаєві потужні вибухи касетних снарядівВідео

22:10

Зеленський розповів, куди в першу чергу поїде після перемогиВідео

22:00

Стадіон аплодував стоячи: Зінченко розридався і підняв переможний кубок АПЛ з прапором УкраїниВідео

21:58

Ворог отримав по зубах на сході: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

21:37

Новий міф: на Азовсталі рашисти "виявили докази" співпраці ОБСЄ із ЗСУ

21:36

Президент Польщі розповів про ганьбу окупантів в УкраїніВідео

21:32

Угрюмий "наїхав" на Дядю Сашу: путінські генерали влаштували розброки через провал в УкраїніВідео

Реклама
21:16

Камалія розповіла, скільки грошей втрачає її чоловік-мільярдер через війну

21:07

"Важко поранених втопили разом з крейсером": батько загиблого на Москві звинуватив владу РФВідео

20:59

Тюльпан рашистів стерли в порошок: пропагандист РФ навів ЗСУ на російські позиції на ЛуганщиніВідео

20:56

Вижила лише вона: 10-річну Вероніку витягли з-під завалів багатоповерхівки, де загинули всі її рідніВідео

20:37

Логістику поставок зброї в Україну неможливо перервати - Білий дім

20:24

Рашистів втопили разом з технікою: ЗСУ знищили переправу РФ на Сіверському ДінціВідео

20:10

Прикмети на 24 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:01

Світлана Тарабарова показала розстріляне рашистами дитинство своїх дітей

19:56

Ворог пішов на прорив: рашисти намагаються захопити нові українські містаВідео

19:51

"Ми цей курник розженемо швидко": капітан Нацгвардії "розніс" тактику окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти