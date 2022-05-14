Бійці ЗСУ на Миколаєві знищили військовий літак ВПС Росії за 50 мільйонів доларів

Від дорогого російського військового літака залишилася тільки купа металобрухту.
Бійці Збройних сил України у Миколаївської області завдали нищівного удару по ще одному російському військовому літаку. У підсумку від нього залишилася тільки купа металобрухту. Такий літак коштує 50 мільйонів доларів.
Український журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі опублікував відео знищенного палаючого літака, який було збито на Миколаївщині.
"Так палають 50 мільйонів...Військово-повітряних сил Росії. Долетались. Миколаїв - це сила!" - каже автор відео.
Який конкретно літак вдалося знищити українським військам, не вказується.
ЗСУ громлять війська Росії в Україні
У Луганській області у районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець сили оборони України завдали удару по військах Росії, які будували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити ЗСУ. За декілька днів боїв ворожі підрозділи зазнали серйозних втрат, а техніка окупантів опинилася у воді.
читайте такожЗСУ розбили виставковий вертоліт РФ Мі-28 - один з найдорожчих у світіЖурналіст Юрій Бутусов розповів, що 6-та рота 92-ї бригади ЗСУ здійснила справжній подвиг у боях з російськими військами у Харківській області. 24 лютого в боях за Старий Салтів вони змогли вийти з оточення і здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони не дозволили окупантам прорватися до Харкова. В обох випадках сили загарбників перевершували можливості українських військ.
Під Харковом бійці Збройних сил України ударом зі шведського протитанкового гранатомета Карл Густав завдали нищівний удар по новому російському танку Т-90М Прорив. Бойову машину окупантів розбили військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.
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