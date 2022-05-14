Бійці ЗСУ на Миколаєві знищили військовий літак ВПС Росії за 50 мільйонів доларів

Збитий військовий літак ВПС Росії / Скріншот відео Telegram-канал Роман Бочкала

Бійці Збройних сил України у Миколаївської області завдали нищівного удару по ще одному російському військовому літаку. У підсумку від нього залишилася тільки купа металобрухту. Такий літак коштує 50 мільйонів доларів.

Український журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі опублікував відео знищенного палаючого літака, який було збито на Миколаївщині.

"Так палають 50 мільйонів...Військово-повітряних сил Росії. Долетались. Миколаїв - це сила!" - каже автор відео.

Який конкретно літак вдалося знищити українським військам, не вказується.

ЗСУ громлять війська Росії в Україні

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